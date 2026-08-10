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Presentación formal: La diputada Katia Blanc impulsa el proyecto de ley N°1806 en la Legislatura provincial.

Destino de fondos: Los recursos económicos derivados de la suspensión de las PASO se asignan de manera exclusiva al sistema sanitario.

Fondo específico: Se crea el Fondo Provincial para la Atención Integral de la Salud Infantil con prohibición de reasignación administrativa.

Fortalecimiento hospitalario: Se prioriza el abastecimiento permanente, insumos críticos y cirugías del Hospital Pediátrico "Dr. Avelino Lorenzo Castelán".

Stock garantizado: La normativa exige mantener un inventario mínimo de seguridad equivalente a 60 días de consumo promedio.

Transparencia y control: Se establece la creación de un Portal Público de Abastecimiento Pediátrico y la presentación de informes semestrales.

Katia Blanc impulsa un proyecto para destinar los fondos de las PASO al hospital Pediátrico

La diputada provincial Katia Blanc presenta el proyecto de ley N°1806 para crear un Plan Integral de Atención de la Salud Infantil. La iniciativa exige que el ahorro fiscal generado por la suspensión de las elecciones primarias se destine de forma exclusiva al fortalecimiento sanitario del Hospital Pediátrico de Resistencia.

La legisladora del Frente Renovador, Katia Blanc, formaliza la presentación del proyecto de ley N°1806 que busca transformar los recursos económicos de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en una inversión directa para la salud pública infantil. La medida apunta a resolver la crisis sanitaria mediante la creación del Fondo Provincial para la Atención Integral de la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizando que el dinero ahorrado no forme parte de los fondos de libre disponibilidad del Estado.

El plan prioriza el abastecimiento constante del Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Lorenzo Castelán”, principal centro de referencia sanitaria que absorbe las derivaciones médicas de todo el interior provincial. Entre sus ejes fundamentales, la normativa exige mantener un stock mínimo de seguridad equivalente a 60 días de consumo promedio, asegurar las prestaciones quirúrgicas, reducir la suspensión de prácticas médicas y optimizar las áreas de urgencias y emergencias.

Para garantizar la eficiencia de los recursos, la propuesta incluye estrictos mecanismos de control y transparencia. El fondo posee afectación específica, lo que prohíbe su reasignación por vías administrativas y asegura su disponibilidad para el ejercicio financiero siguiente. Asimismo, la normativa exige la creación de un Portal Público de Abastecimiento Pediátrico para transparentar compras, proveedores y contrataciones, sumado a la obligación de presentar informes semestrales ante la Legislatura.