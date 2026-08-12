Exitoso debut de la Primera Maratón Solidaria Animalista en el Parque de la Democracia

Puntos clave de la noticia

Propósito benéfico: Recaudación de alimentos y elementos para el cuidado de mascotas abandonadas y en refugios.

Sede: Celebración de la primera edición en las instalaciones del Parque de la Democracia.

Organización: Impulsada por el Colegio de Abogados a través de sus institutos de Derecho Penal y Derecho Animal.

Concientización social: Promoción del derecho animal y la tenencia responsable mediante el deporte al aire libre.

Ganadores: Destacadas actuaciones de Aron Escalante, Leonel Insaurralde y Natalia Romero en la clasificación general.







RESISTENCIA (Agosto de 2026).- El Parque de la Democracia recibe a decenas de corredores y familias en la Primera Maratón Solidaria Animalista, un evento deportivo impulsado por el Colegio de Abogados que une la actividad física con la protección de las mascotas. La iniciativa recolecta alimento balanceado e insumos clave para apoyar a los refugios y atender la problemática del abandono.

Durante la jornada, el público destaca el valor social de la propuesta. Leonardo Amarilla, uno de los atletas participantes, remarca la relevancia de visibilizar la realidad de los animales desprotegidos que transitan por la zona: “Está bien que se hagan estas actividades porque es feo cómo andan por el parque”.

Por su parte, Juan Antonio Arregin, vocal de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados e integrante de los Institutos de Derecho Penal y Derecho Animal, enfatiza el impacto preventivo de estas convocatorias: “Todos los años organizamos actividades de concientización para proteger a todas las mascotas, las que están en la calle y las que tienen una familia, generando espacios que potencian el encuentro, la salud y la solidaridad”.

El trayecto cuenta con la asistencia operativa y el despliegue técnico del área de tránsito para ordenar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los atletas durante toda la competencia.

Podio deportivo:

1.° Puesto: Aron Escalante (Categoría Mayores Caballeros)

2.° Puesto: Leonel Insaurralde (Categoría Juveniles)

3.° Puesto: Natalia Romero (Categoría Mayores Damas)