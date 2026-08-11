Paritaria universitaria: ratifican la convocatoria oficial para septiembre en medio de la tensión gremial

Puntos Principales de la convocatoria



Convocatoria oficial: El Ministerio de Capital Humano fija la reunión paritaria para el 1 de septiembre con el fin de debatir la actualización de haberes en las universidades.

Medida de fuerza gremial: Las federaciones docentes y no docentes ejecutan un paro nacional de actividades en rechazo a la demora en las negociaciones salariales.

Postura ministerial: La cartera desestima las protestas al catalogarlas como una maniobra de índole política y niega la existencia de deudas o incumplimientos sectoriales.

Reclamo de recomposición: Los sindicatos universitarios exigen una mejora sustancial en los ingresos para frenar la pérdida de poder adquisitivo del sector educativo.





El Ministerio de Capital Humano de la Nación oficializa la convocatoria a la mesa de negociación paritaria destinada a los gremios docentes y no docentes del sistema universitario para el próximo 1 de septiembre. La cartera ratifica la fecha del encuentro institucional en la antesala del paro nacional convocado por las federaciones del sector, que denuncian un fuerte deterioro salarial y demoras en las tratativas.

Desde el organismo oficial se desestiman los cuestionamientos sindicales y se califica la medida de fuerza como una acción de carácter político que carece de un fundamento genuino, dado que —según la perspectiva ministerial— no registran incumplimientos en los compromisos asumidos. Por su parte, las agrupaciones gremiales como CONADU y CONADU Histórica sostienen la vigencia del plan de lucha y profundizan las protestas ante la falta de un acuerdo que garantice la recuperación de los haberes frente a la inflación.