Audiencia pública clave en Resistencia: avanzan para regularizar 500 metros cuadrados de calle pública sobre avenida Edison

Puntos Principales de la noticia



Convocatoria abierta: Vecinos e interesados se inscriben para participar de la trascendental Audiencia Pública sobre ordenamiento territorial.

Objeto del debate: Se discute la desafectación del dominio público y el traspaso al dominio privado de una superficie de 500 metros cuadrados sobre la avenida Edison.

Ubicación estratégica: El tramo en cuestión se encuentra delimitado por las calles Miguel Delfino (calle 14) e Ingeniero Schur (calle 15).

Fecha y lugar del evento: La sesión se realiza el 18 de agosto de 2026 a las 8.30 horas en el Recinto legislativo de la calle Brown 520.

Plazo de inscripción: El registro de participantes y la recepción de documentación cierran indefectiblemente el viernes 14 de agosto de 2026 en la avenida Italia 150 (de 8.00 a 12.00).

Las autoridades locales habilitan el registro oficial para que vecinos y actores interesados presenten su documentación hasta el próximo viernes.





El debate urbano convoca la atención de la ciudadanía mientras se abre formalmente la inscripción para participar de la Audiencia Pública destinada a tratar la desafectación del dominio público y la posterior incorporación al dominio privado de una fracción de calle ubicada sobre la transitada avenida Edison, entre las arterias Miguel Delfino y Ingeniero Schur. La iniciativa abarca una superficie total de 500 metros cuadrados, un espacio clave cuyo reordenamiento busca solucionar la situación dominial pendiente en el sector.

El cónclave deliberativo se lleva a cabo el próximo 18 de agosto de 2026 a las 8.30 horas, en las instalaciones del Recinto legislativo situado en la calle Brown 520.

Ante la relevancia de la medida urbanística, las personas interesadas en intervenir de manera activa y presentar la documentación respaldatoria correspondiente disponen de plazo hasta el viernes 14 de agosto de 2026. El registro presencial se efectúa en las oficinas de la Secretaría del cuerpo legislativo comunal, ubicadas en la avenida Italia 150, en el horario de 8.00 a 12.00.