Educación en marcha: habilitan el período de tacha para la designación de supervisores de nivel Secundario
Puntos Principales de la convocatoria
Convocatoria oficial: El Ministerio de Educación habilita la lista provisoria para la designación de supervisores de nivel Secundario bajo la Ley Nº 4240-E.
Alcance regional: La medida involucra activamente a las Regionales Educativas 5, 6, 7 y 10.
Acceso digital: Los aspirantes verifican la nómina mediante el Sistema Integral de Educación (SIE) en Tu Gobierno Digital.
Cronograma de reclamos: El período de tacha se desarrolla del 3 al 14 de agosto de manera exclusiva vía correo electrónico.
El Ministerio de Educación, mediante la Junta de Clasificación de nivel Secundario con sede en Resistencia, anuncia la disponibilidad oficial de la lista provisoria orientada a la designación única y excepcional de cargos de supervisión para el Nivel Secundario, en estricto cumplimiento de la Ley Nº 4240-E.
Esta convocatoria abarca de manera directa a las Regionales Educativas 5, 6, 7 y 10. De este modo, los docentes aspirantes consultan la nómina provisoria de forma ágil y digital a través del Sistema Integral de Educación (SIE) dentro de la plataforma Tu Gobierno Digital, o bien mediante el portal web oficial de la Junta de Clasificación.
En este marco de modernización estatal, el período de tacha permanece vigente desde el 3 hasta el 14 de agosto. Durante este plazo administrativo, los interesados cuentan con la posibilidad formal de presentar las observaciones y reclamos necesarios.
Todas las presentaciones deben canalizarse de manera exclusiva dentro de las fechas establecidas mediante la dirección de correo electrónico institucional: [email protected].
Por último, las autoridades ministeriales reiteran el llamado a los postulantes para verificar detalladamente la información publicada y respetar los plazos formales para asegurar una eficiente gestión administrativa.
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