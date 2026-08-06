Educación en marcha: habilitan el período de tacha para la designación de supervisores de nivel Secundario

Puntos Principales de la convocatoria



Convocatoria oficial: El Ministerio de Educación habilita la lista provisoria para la designación de supervisores de nivel Secundario bajo la Ley Nº 4240-E.

Alcance regional: La medida involucra activamente a las Regionales Educativas 5, 6, 7 y 10.

Acceso digital: Los aspirantes verifican la nómina mediante el Sistema Integral de Educación (SIE) en Tu Gobierno Digital.

Cronograma de reclamos: El período de tacha se desarrolla del 3 al 14 de agosto de manera exclusiva vía correo electrónico.





Junta-de-Clasificacion-Nivel-Secundario

El Ministerio de Educación, mediante la Junta de Clasificación de nivel Secundario con sede en Resistencia, anuncia la disponibilidad oficial de la lista provisoria orientada a la designación única y excepcional de cargos de supervisión para el Nivel Secundario, en estricto cumplimiento de la Ley Nº 4240-E.

Esta convocatoria abarca de manera directa a las Regionales Educativas 5, 6, 7 y 10. De este modo, los docentes aspirantes consultan la nómina provisoria de forma ágil y digital a través del Sistema Integral de Educación (SIE) dentro de la plataforma Tu Gobierno Digital, o bien mediante el portal web oficial de la Junta de Clasificación.

En este marco de modernización estatal, el período de tacha permanece vigente desde el 3 hasta el 14 de agosto. Durante este plazo administrativo, los interesados cuentan con la posibilidad formal de presentar las observaciones y reclamos necesarios.

Todas las presentaciones deben canalizarse de manera exclusiva dentro de las fechas establecidas mediante la dirección de correo electrónico institucional: [email protected].

Por último, las autoridades ministeriales reiteran el llamado a los postulantes para verificar detalladamente la información publicada y respetar los plazos formales para asegurar una eficiente gestión administrativa.



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