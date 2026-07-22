Abren la inscripción para los concursos 2026 de Educación Hospitalaria y Domiciliaria

Puntos clave de la noticia



Fecha de inicio: La inscripción comienza el 3 de agosto.

Convocatoria: Incluye los concursos de Traslado Común, Reincorporaciones e Ingreso a la docencia.

Modalidad específica: El llamado hace foco en la Educación Hospitalaria y Domiciliaria.

Alcance territorial: La medida comprende a las Juntas de Clasificación de Nivel Primario de las Regiones 1 a 10.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, a través de las Juntas de Clasificación de nivel Primario —que abarcan las Regiones 1 a 10—, da a conocer la apertura de la inscripción para los Concursos 2026. Este proceso, que inicia el próximo 3 de agosto, contempla los trámites de Traslado Común y Reincorporaciones, además del Ingreso a la docencia específicamente en la modalidad de Educación Hospitalaria y Domiciliaria.

Con esta medida, la cartera educativa provincial avanza en la organización de la planta docente y garantiza la continuidad pedagógica en una modalidad clave para el sistema. Los docentes interesados deben preparar su documentación para participar en esta instancia, que regula la estabilidad laboral y la cobertura de cargos dentro del nivel Primario.





