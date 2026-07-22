Educación Especial: abren la inscripción para traslados e ingresos docentes en Chaco

Puntos clave de la convocatoria



Alcance: Concursos de Traslado Común, Reincorporaciones e Ingreso a la docencia para Educación Especial (Nivel Primario, Regiones 1 a 10).

Cargos a cubrir: Maestros de Grado, Profesionales Técnicos y docentes de Materias Especiales.

Cronograma: La inscripción comienza el 3 de agosto de 2026 y se extiende por 20 días hábiles.

Modalidades de inscripción: A través de la aplicación SIE en Tu Gobierno Digital, por correo postal o de manera presencial.

Atención: Horario de 7 a 15 en las sedes de Resistencia y Sáenz Peña.

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco, mediante las Juntas de Clasificación de Nivel Primario (Regiones 1 a 10), convoca a los docentes de la provincia a participar de los Concursos 2026 de Traslado Común, Reincorporaciones e Ingreso a la docencia para la modalidad de Educación Especial.

La medida busca cubrir cargos de Maestros de Grado, Profesionales Técnicos y docentes de Materias Especiales. El proceso de inscripción inicia el próximo 3 de agosto de 2026 y cuenta con un plazo de 20 días hábiles para completar los trámites correspondientes.

Para formalizar la solicitud, los aspirantes operan a través de la aplicación SIE en la plataforma Tu Gobierno Digital. Alternativamente, la cartera educativa permite el registro vía correo postal o de forma presencial en las sedes de las Juntas de Clasificación, con un horario de atención al público de 7 a 15.

Toda la documentación necesaria, incluyendo las resoluciones de convocatoria y las planillas de vacantes, se encuentra disponible para su consulta dentro del mismo sistema SIE.

Para consultas específicas, las autoridades disponen de atención en las sedes de Resistencia (Gob. Bosch N° 99, Nave 1, teléfono 0362-4453015, correo [email protected]) y Presidencia Roque Sáenz Peña (Chacabuco N° 310, planta baja, teléfono 364-549053, correo [email protected]).

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