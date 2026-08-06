Educación abre las inscripciones para los concursos de bibliotecas

La Junta de Clasificación de Bibliotecas, inicia formalmente el período de postulación para los concursos de Traslados y Reincorporaciones N.º 55 e Ingreso a la Docencia N.º 47.Las postulaciones comienzan el 12 de agosto y finalizan el 28 de agosto.
 
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Desarrollo de la Convocatoria
La cartera educativa chaqueña impulsa una nueva instancia de titularización y movilidad para los profesionales de la bibliotecología. 

Vías de Inscripción Habilitadas
Para facilitar la participación de todos los bibliotecarios de la provincia, el Ministerio dispone de tres canales operativos:

Presencial: Se efectúa en la sede de la Junta de Clasificación de Bibliotecas, ubicada en Gobernador Bosch 99, Nave 3, Resistencia, en días hábiles de 8:00 a 16:00.
Electrónica: El sistema simplifica el proceso mediante el acceso digital a la plataforma Tu Gobierno Digital en el Sistema Integral de Educación (SIE).
Correo Postal: Se envía la documentación respaldatoria junto con los formularios completos directamente a la sede central del organismo en Resistencia.

Acceso a Vacantes y Transparencia
Los docentes consultan la resolución vigente y el detalle de los cargos disponibles tanto en formato digital como en las distintas dependencias oficiales:

Plataforma Tu Gobierno Digital (apartado Juntas – Listas Vigentes).
Sede central de la Junta de Clasificación de Bibliotecas.
Todas las direcciones regionales y subsedes educativas de la provincia del Chaco.
Para mayor asistencia, la cartera educativa mantiene activo el canal oficial de comunicación mediante el correo electrónico [email protected].

Puntos clave de la convocatoria de Bibliotecas


Período de inscripción: Las postulaciones comienzan el 12 de agosto y finalizan el 28 de agosto.
Concursos disponibles: Se habilitan oficialmente los concursos de Traslados y Reincorporaciones N.º 55 e Ingreso a la Docencia N.º 47.
Modalidad presencial: Los interesados presentan la documentación en la sede de la Junta (Gobernador Bosch 99, Nave 3, Resistencia), de lunes a viernes de 8:00 a 16:00.
Modalidad digital: La gestión se realiza de manera ágil a través de la plataforma Tu Gobierno Digital mediante el Sistema Integral de Educación (SIE).
Modalidad postal: Se permite el envío de formularios y copias certificadas por correo postal a la sede central.
Consulta de vacantes: El listado completo de cargos recorre las direcciones regionales, subsedes educativas y la plataforma digital oficial.
Canal de contacto: El organismo provincial habilita el correo electrónico [email protected] para la atención de consultas y reclamos.

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