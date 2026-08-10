Avanza en la Legislatura el RINI "Chaco Invierte": claves del nuevo régimen de incentivos fiscales y económicos

Ingresa a la Cámara de Diputados chaqueña el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) para potenciar el desarrollo económico y la radicación empresarial en la región. La iniciativa legislativa establece beneficios fiscales y herramientas financieras orientadas a dinamizar el empleo privado.
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Puntos Principales de la Noticia


Creación del RINI: Presentación oficial del proyecto "Chaco Invierte" enfocado en promover la radicación, ampliación y modernización de empresas.
Incentivos Fiscales y Financieros: Reducción de la carga tributaria en Ingresos Brutos, eximición total del Impuesto de Sellos y un reintegro del 60% en certificados de crédito fiscal transferibles.
Construcción Colectiva: Herramienta diseñada mediante el diálogo permanente con cámaras empresarias e inversores del sector privado.
Tratamiento Prioritario: Solicitud formal en el ámbito legislativo para acelerar el debate y posicionar a la provincia como un destino competitivo para capitales.


El Ministerio de Hacienda y Finanzas, en conjunto con un bloque de legisladores provinciales, impulsa en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) “Chaco Invierte”. La normativa busca generar un ecosistema favorable para la radicación, ampliación y modernización empresarial, posicionando a la región como un polo competitivo de atracción de capitales.

La presentación formal está a cargo del titular de la cartera económica, Alejandro Abraam, quien entrega la propuesta parlamentaria acompañado por los diputados Iván Gyoker, Carlos Salom, Adrián Zukiewicz y Joaquín García, además del presidente de la Agencia de Inversiones, Martín Braillard Poccard.

El esquema normativo prioriza el crecimiento productivo y la generación de empleo genuino mediante un paquete de incentivos estratégicos. “Dentro del proyecto de ley hay una serie de beneficios para aquellos que apuesten por la actividad”, detalla Abraam, al tiempo que especifica rebajas en la carga tributaria de Ingresos Brutos, la eximición total del Impuesto de Sellos y un reintegro del 60% en certificados de crédito fiscal computables y transferibles para el pago de gabelas.

Impulso legislativo y articulación privada


En sintonía con la necesidad de dinamizar el circuito económico, el diputado Iván Gyoker solicita un tratamiento prioritario de la iniciativa en el recinto. “Se trata de un proyecto de ley que no tiene matices partidarios, sino que busca generar las condiciones tributarias para que la provincia ofrezca los mejores alicientes a quienes quieran invertir”, enfatiza. Asimismo, remarca que la competitividad fiscal resulta vital para atraer inversiones externas y consolidar el repunte productivo.

Por su parte, Martín Braillard Poccard destaca que el articulado surge de un proceso de co-creación con los actores económicos locales. “Esta herramienta nace bajo la premisa de ser rupturista y generar las condiciones necesarias para atraer inversiones”, subraya. Con este marco normativo, el ámbito legislativo y los sectores productivos consolidan un escenario propicio para el desarrollo de nuevos emprendimientos y la expansión sostenida del sector privado.

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