Mes de la Niñez en Resistencia: Lanzan la agenda de actividades recreativas y barriales para agosto
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Inicio de la agenda: Arranca este viernes a las 15:00 horas en la plazoleta Paseo Sur (Avenida Belgrano y Falucho).
Puntos de encuentro: Se despliegan 13 escenarios barriales diferentes durante todo el mes de agosto.
Propuestas recreativas y educativas: Incluye juegos didácticos, inflables, el programa "Resistencia juega" y pistas de educación vial.
Salud y comunidad: Se instalan postas de enfermería con vacunación de calendario, stands de Acción Social y la Feria de Emprendedores.
Conciencia ambiental: Se presenta el programa de recolección diferenciada de residuos a cargo de la Secretaría de Ambiente.
Comienza oficialmente el Mes de la Niñez en Resistencia con una programación de actividades que se despliega a lo largo de trece puntos de encuentro barriales. Los eventos arrancan este viernes a las 15:00 horas en la plazoleta Paseo Sur, ubicada en la intersección de avenida Belgrano y Falucho.
La iniciativa coordinada entre la administración local y las carteras provinciales contempla diversas propuestas recreativas para los menores. Entre las opciones figuran juegos didácticos, actividades de concientización y la entrega de chocolatada en los distintos sectores seleccionados.
Asimismo, la agenda incorpora el programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y Adolescencia), pistas de educación vial y la Feria de Emprendedores locales. El área de deportes suma el programa "Resistencia juega", mientras que la Secretaría de Ambiente y Movilidad Urbana implementa acciones de recolección diferenciada de residuos.
Por su parte, la Subsecretaría de Acción Social de la capital chaqueña instala stands institucionales, juegos inflables y postas de enfermería que brindan servicios de vacunación de calendario. El cronograma completo de los próximos encuentros se difunde a través de las plataformas digitales oficiales del municipio.