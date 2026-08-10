Ventas Minoristas PyME: FECHACO y CAME defienden la rigurosidad del índice sectorial frente a comparaciones erróneas

La Federación Económica del Chaco y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ratifican la absoluta validez metodológica del Índice de Ventas Minoristas PyME frente a cruces y confusiones públicas. Ambas entidades destacan que el indicador refleja con precisión quirúrgica el pulso real del comercio de cercanía y desestiman cualquier paralelismo con plataformas de comercio electrónico.
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Síntesis de los puntos principales

Diferencia de universos: Aclaran que el índice de CAME mide exclusivamente el comercio minorista pyme y de cercanía, un sector completamente distinto a la facturación masiva del comercio electrónico o el consumo masivo general.

Trayectoria y rigor estadístico: El indicador ostenta 16 años de continuidad ininterrumpida, utiliza datos del INDEC y de ARCA, y aplica filtros estrictos para excluir valores extremos.

Alcance federal real: La muestra representa de forma equilibrada a las provincias y ciudades del interior, evitando que el volumen de los grandes centros urbanos opaque la realidad federal.

Radiografía del consumo actual: El último relevamiento de julio evidencia una retracción influenciada por la suba de tarifas invernales y el freno en el poder adquisitivo de los hogares.



Ante los debates públicos generados en torno a la medición del consumo, la Federación Económica del Chaco (FECHACO), en sintonía con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), rechaza de plano las controversias planteadas y reivindica la solidez técnica del Índice de Ventas Minoristas PyME. Desde las entidades remarcan que las discusiones actuales parten de una falacia conceptual al equiparar universos comerciales totalmente disímiles.

Los referentes sectoriales explican que contrastar el volumen de operaciones de una plataforma de comercio electrónico con el indicador pyme implica comparar fenómenos de naturaleza opuesta. Mientras el e-commerce responde a dinámicas de concentración de mercado y nuevas plataformas digitales, el relevamiento de CAME focaliza su atención en el comercio de cercanía y las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional —como kioscos, ferreterías, panaderías y negocios barriales—. Por lo tanto, la expansión digital y la contracción minorista física coexisten perfectamente sin contradecirse.

En cuanto al diseño estadístico, el índice ostenta más de 16 años de trayectoria ininterrumpida. Su construcción metodológica se basa en criterios normativos oficiales y contempla seis rubros que concentran cerca del 90% del comercio minorista pyme, con ponderaciones rigurosas sobre datos de ARCA y ajustes por inflación a través del IPC del INDEC. Asimismo, el sistema implementa un alcance federal estricto que segrega a CABA y la provincia de Buenos Aires del resto del país, neutralizando distorsiones y posibles subdeclaraciones de facturación.

“No se trata de una encuesta de percepción subjetiva, sino de un indicador estadístico sólido sostenido de manera consistente desde hace 16 años”, subrayan desde FECHACO.

Gracias a esta consistencia temporal, el termómetro sectorial detecta con precisión los vaivenes de la economía real. En este sentido, el diagnóstico de julio detalla una caída interanual y mensual impulsada por el peso asfixiante de las tarifas energéticas de invierno y el agotamiento del efecto aguinaldo en los presupuestos familiares, evidenciando los desafíos constantes que afronta el entramado comercial privado en cada rincón del país.

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