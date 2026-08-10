Crisis hídrica en Puerto Tirol: una paciente oncológica cumple más de diez días sin agua potable

Puntos clave de la noticia



Duración del corte: Diez días completos sin suministro de agua potable en la vivienda de la afectada.

Perfil de la afectada: Mujer de 72 años, paciente oncológica y con patologías severas de artrosis que limitan su movilidad.

Impacto crítico: Imposibilidad física absoluta para acarrear agua, poniendo en riesgo su salud en medio de un tratamiento médico complejo.

Red de asistencia: Dependencia exclusiva de la solidaridad vecinal ante la falta de respuestas y la ineficiencia del servicio básico.

Tirol registra momentos de extrema tensión ante la falta de respuestas oficiales frente a los recurrentes colapsos en los servicios públicos.

.En este contexto, una vecina de 72 años, paciente oncológica y con problemas severos de artrosis, atraviesa una situación límite al cumplirse 10 días consecutivos sin suministro de agua potable en su domicilio.

La condición médica de la mujer y su dificultad severa de movilidad le restringen por completo la posibilidad de trasladarse o acarrear agua por sus propios medios. Ante la ineficiencia del servicio básico y la ausencia de respuestas institucionales, su subsistencia diaria y la continuidad de su tratamiento médico dependen exclusivamente de la solidaridad de los vecinos, quienes se organizan para asistir y abastecerla de manera informal.

Fuente:TV Local