Crisis hídrica en Puerto Tirol: una paciente oncológica cumple más de diez días sin agua potable

Una paciente oncológica  de 72 años, con artrosis severa sufre la ausencia agua potable. Desde hace más de 10 días y depende de la solidaridad de los vecinos.
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Puntos clave de la noticia


Duración del corte: Diez días completos sin suministro de agua potable en la vivienda de la afectada.

Perfil de la afectada: Mujer de 72 años, paciente oncológica y con patologías severas de artrosis que limitan su movilidad.

Impacto crítico: Imposibilidad física absoluta para acarrear agua, poniendo en riesgo su salud en medio de un tratamiento médico complejo.

Red de asistencia: Dependencia exclusiva de la solidaridad vecinal ante la falta de respuestas y la ineficiencia del servicio básico.

Tirol registra momentos de extrema tensión ante la falta de respuestas oficiales frente a los recurrentes colapsos en los servicios públicos.

.En este contexto, una vecina de 72 años, paciente oncológica y con problemas severos de artrosis, atraviesa una situación límite al cumplirse 10 días consecutivos sin suministro de agua potable en su domicilio.

La condición médica de la mujer y su dificultad severa de movilidad le restringen por completo la posibilidad de trasladarse o acarrear agua por sus propios medios. Ante la ineficiencia del servicio básico y la ausencia de respuestas institucionales, su subsistencia diaria y la continuidad de su tratamiento médico dependen exclusivamente de la solidaridad de los vecinos, quienes se organizan para asistir y abastecerla de manera informal.

Fuente:TV Local

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