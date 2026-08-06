Chacobus: El Gobierno avanza en la reglamentación y prepara las primeras pruebas del nuevo sistema de transporte

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Avance normativo: El Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Transporte avanzan en la reglamentación técnica tras la firma del decreto provincial que formaliza la plataforma ChacoBus.

Innovación tecnológica: El sistema integra una central administrativa web y una aplicación móvil para monitorear recorridos en tiempo real y consultar ubicaciones exactas.

Seguridad a bordo: Las unidades incorporan tecnología GPS, cámaras de vigilancia y botones antipánico conectados directamente con las fuerzas de seguridad.

Pruebas operativas: La planificación oficial contempla el inicio inminente de pruebas piloto en las líneas del Gran Resistencia para calibrar equipos y transmisión de datos.

Gestión estratégica: El ministro de Infraestructura, Ing. Hugo Domínguez, remarca el cumplimiento riguroso de cada etapa para garantizar una puesta en funcionamiento progresiva y eficiente.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Transporte, avanza en la etapa normativa y operativa para la implementación de "ChacoBus", la plataforma tecnológica integral de gestión, monitoreo y seguridad del transporte público de pasajeros.

Luego de la firma del decreto provincial que enmarca la herramienta digital, los equipos técnicos se encuentran abocados a la redacción de la reglamentación correspondiente. Este paso resulta indispensable para fijar las pautas operativas, la homologación de los dispositivos y los protocolos de control que regirán tanto para las empresas concesionarias como para la supervisión estatal.

Concebido como un ecosistema tecnológico de monitoreo , “ChacoBus" articula dos herramientas centrales: una central administrativa web para fiscalizar recorridos y choferes en tiempo real , y la aplicación móvil para que el vecino consulte recorridos, paradas y la ubicación exacta de los colectivos. Además, las unidades sumarán tecnología GPS, cámaras de seguridad a bordo y un botón antipánico conectado a las fuerzas de seguridad para brindar respuestas inmediatas ante imprevistos.

Una vez completada la fase de reglamentación administrativa, el esquema prevé el inicio de las pruebas piloto en territorio sobre las líneas del área metropolitana del Gran Resistencia. Estas evaluaciones técnicas permitirán calibrar la transmisión de datos, la respuesta del equipamiento a bordo y el correcto funcionamiento de la aplicación antes de habilitar el servicio de manera masiva a la comunidad.

Al respecto, el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Ing. Hugo Domínguez, destacó la importancia de cumplir rigurosamente con cada etapa del proceso: "Con la firma del decreto dimos un paso clave para institucionalizar esta herramienta estratégica. Actualmente estamos trabajando en la reglamentación técnica para, próximamente, iniciar las pruebas operativas y la puesta en funcionamiento progresiva del sistema".