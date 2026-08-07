Greenpeace valora la participación ciudadana

BUENOS AIRES (Agosto de 2026).- Luego de la media sanción en la Cámara de Senadores de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Greenpeace resalta la importancia de la participación ciudadana en defensa de los bienes comunes, que logra dejar fuera de este proyecto a las modificaciones a las leyes que protegen ecosistemas fundamentales.

"Las leyes de Tierras Rurales y de Manejo del Fuego limitan la compra de tierras y cuerpos de agua por parte de extranjeros, y frenan la venta de bosques, humedales y pastizales tras un incendio, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y los incendios intencionales, y así propiciar su recuperación", expresa la organización ambientalista.

“Es una clara victoria de la gente que estas leyes que protegen ecosistemas sigan en pie”, asegura Hernán Giardini, coordinador de campañas de Bosques en Greenpeace Argentina.

Un reciente informe de Greenpeace revela que el último verano la Patagonia argentina sufrió los peores incendios forestales de las últimas seis décadas, con más de 60.000 hectáreas de bosques arrasados por el fuego. El reporte advierte que se estima que el 95% de los incendios se deben a causas humanas (accidentales e intencionales) y rechaza los posibles cambios en las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego.

“La destrucción de bosques es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Es por eso que desde Greenpeace estamos preocupados por las intenciones del gobierno de flexibilizar la Ley de Bosques y, por el contrario, impulsamos la penalización de desmontes e incendios forestales”, afirma Giardini.