Black Friday en Resistencia: Anuncian promociones y financiación exclusiva con tarjeta Tuya
El Nuevo Banco del Chaco (NBCh) acompaña una nueva edición del Black Friday de Resistencia, que se llevará a cabo este viernes 7 y sábado 8 de agosto. La entidad bancaria prepara una propuesta especial para potenciar el movimiento comercial de la ciudad, ofreciendo alternativas de financiación muy convenientes para los usuarios de tarjeta Tuya.
💳 Opciones de financiación y tarjetas habilitadas
Para esta edición, las compras realizadas con los plásticos del NBCh contarán con dos alternativas de pago diseñadas para facilitar el acceso a diferentes bienes y servicios:
Opción 1: 4 cuotas sin interés con un 10% de reintegro.
Opción 2: 6 cuotas sin interés.
Las tarjetas habilitadas para aprovechar estas ventajas son Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural.
🛍️ Comercios y Rubros Adheridos
El evento contará con la participación de comercios de múltiples sectores de la economía local, permitiendo planificar tanto compras cotidianas como inversiones en equipamiento o indumentaria. Los rubros adheridos incluyen:
Indumentaria, accesorios y calzado.
Tecnología y construcción.
Librerías, papelerías y jugueterías.
Ferreterías, alimentos y bebidas, entre otros.
¿Dónde consultar los locales? El listado detallado de los comercios participantes se encuentra disponible en el sitio oficial de promociones del banco: nbch.com.ar/promociones.
📞 Cómo habilitar o solicitar tarjeta Tuya
Aquellas personas que dispongan del plástico pero aún no lo hayan activado pueden hacerlo de manera rápida y segura comunicándose al 0800-888-6224 (servicio disponible las 24 horas) o mediante un mensaje al canal verificado de WhatsApp NBCH Atiende al 362-416-1290.
En tanto, quienes todavía no cuenten con tarjeta Tuya tienen la posibilidad de solicitarla completando el formulario digital en la web oficial nbch.com.ar o de forma presencial en las sucursales de la entidad bancaria.