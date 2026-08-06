Netflix renueva su catálogo de agosto con estrenos de alto impacto y grandes regresos

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Principales producciones del catálogo de Netflix en agosto

7 de agosto — La última casa: Louis Leterrier dirige este thriller de tensión con Greta Lee y Wagner Moura, donde una familia lucha por sobrevivir encerrada ante una fuerza oscura.

13 de agosto — Un hijo propio: Maite Alberdi presenta un impactante documental que sigue el caso límite de una mujer que finge un embarazo presionada por cumplir las expectativas familiares.

14 de agosto — La fiera: Salvador Calvo encabeza este drama de aventuras que explora los riesgos y la adrenalina del salto base en traje de alas a través de un grupo de amigos.

14 de agosto — No se desea buena suerte: Netflix estrena esta comedia dramática que cuenta con las actuaciones protagónicas de Sunny Sandler, Melanie Lynskey y Max Greenfield.

21 de agosto — Misión: Imposible - Protocolo Fantasma: Tom Cruise regresa en su icónico rol de Ethan Hunt para liderar esta clásica entrega de acción que suma la plataforma.

27 de agosto — Saga de Shrek y clásicos: El gigante del streaming incorpora el universo DreamWorks con Shrek 2, Shrek tercero, Shrek: Para siempre y Gato con Botas, junto a títulos familiares como Charlie y la fábrica de chocolate y La nueva Cenicienta.





RESISTENCIA (Agosto de 2026)— La plataforma de streaming Netflix despliega su artillería pesada para este agosto de 2026 con una renovación de contenidos que combina producciones originales largamente esperadas, documentales de alto impacto emocional y el desembarco de clásicos animados que dominan la conversación cultural.

Entre las propuestas más sobresalientes de la temporada, la cartelera destaca con títulos que van desde el terror psicológico hasta la comedia dramática y el cine de aventuras.

La última casa: Tensión y supervivencia al límite



El primer gran golpe sobre la mesa llega el 7 de agosto con el estreno de La última casa. El director Louis Leterrier toma las riendas de este thriller asfixiante, protagonizado por la dupla estelar que conforman Greta Lee y Wagner Moura. La trama coloca a una familia ordinaria en una situación límite, obligada a ingeniárselas para sobrevivir tras quedar encerrados en su propio hogar mientras una ominosa fuerza oscura asedia cada perímetro. La crítica especializada ya señala a este filme como uno de los platos fuertes del año dentro del género.

Un hijo propio: El estremecedor documental de Maite Alberdi



La agenda continúa el 13 de agosto con la llegada de Un hijo propio. La aclamada directora Maite Alberdi regresa con un impactante trabajo documental que sigue de cerca el caso límite de una mujer. Abrumada por la presión social y la necesidad desesperada de cumplir con las expectativas familiares de convertirse en madre, la protagonista fija una peligrosa mentira al simular un embarazo que desemboca en consecuencias insospechadas y atrapantes para el espectador.

Adrenalina, comedia y acción en la pantalla



El fin de semana del 14 de agosto trae doble ración de novedades cinematográficas. Por un lado, Salvador Calvo presenta La fiera, una producción dramática de aventuras que sumerge al público en el vertiginoso y peligroso mundo del salto base en traje de alas a través de los ojos de un grupo de amigos dispuestos a desafiar a la muerte. Por el otro, el streaming suma No se desea buena suerte, una comedia dramática coral que cuenta con los atractivos protagónicos de Sunny Sandler, Melanie Lynskey y Max Greenfield.

La adrenalina clásica también dice presente el 21 de agosto con la incorporación de Misión: Imposible - Protocolo Fantasma. La mítica entrega de acción pura vuelve a la carga con Tom Cruise en la piel del inolvidable agente Ethan Hunt, listo para cautivar a las nuevas audiencias.

El refugio de las grandes sagas



Hacia el cierre del mes, exactamente el 27 de agosto, el gigante del streaming apuesta por la nostalgia familiar al incorporar el universo completo de DreamWorks. La saga de Shrek aterriza con peso propio en el catálogo, incluyendo las aclamadas Shrek 2, Shrek tercero, Shrek: Para siempre y el exitoso spin-off Gato con Botas.

Completando este bloque para toda la familia, títulos entrañables como Charlie y la fábrica de chocolate y La nueva Cenicienta forman parte de la grilla, garantizando opciones de entretenimiento para todas las edades durante las próximas semanas.