Consumo bajo presión: las ventas minoristas pyme caen 3,8% en julio

El escenario comercial para las pequeñas y medianas empresas se presenta complejo en este séptimo mes del año. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas registran una caída interanual del 3,8% en julio, una tendencia que se profundiza al comparar el resultado con el mes previo, donde se observa una contracción adicional del 2,1%.

Con estas cifras, el retroceso acumulado en lo que va del año alcanza el 2,7%.

¿Por qué cae el consumo?



El informe destaca que el mercado local enfrenta una "demanda defensiva y fragmentada". El impulso coyuntural que significó el pago del aguinaldo durante junio se agota, dejando a los hogares frente a un presupuesto familiar tensionado por el aumento estacional de las tarifas de servicios. Ante este panorama, los consumidores priorizan la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos e insumos básicos, postergando sistemáticamente las compras de bienes durables, indumentaria y productos de mayor valor.

El mapa del sector



El impacto no es uniforme, aunque la tendencia es negativa en casi todos los rubros:

Sector textil e indumentaria: lidera la caída con un 5,6%.

Bazar, decoración y muebles: registra un retroceso del 5,5%.

Alimentos y bebidas: se contrae un 5,4%.

Ferretería y materiales de construcción: se posiciona como el único rubro con saldo positivo, con un alza del 1%.

En contraste con la tendencia general, las ventas online realizadas por comercios con local físico mantienen una dinámica diferente, con un incremento interanual del 14,9%, lo que refleja una migración constante hacia los canales digitales.

Pesimismo y cautela empresarial

El ánimo de los comerciantes se deteriora. El porcentaje de empresarios que califica su situación operativa como "desfavorable" asciende del 43,1% al 44,5% en apenas un mes.

La respuesta ante esta crisis es la prudencia extrema: el 61,5% de los locales considera que el contexto actual no es apto para realizar nuevas inversiones. La estrategia del empresariado pyme se limita, por ahora, a sostener el flujo operativo y sobrevivir a una compresión de los márgenes de rentabilidad, jaqueados por costos de reposición en alza y una fuerte competencia.

Puntos clave del informe:

Retroceso general: Las ventas minoristas caen 3,8% interanual y 2,1% respecto a junio.

Factor tarifas: El aumento del gasto en servicios durante el invierno restringe el presupuesto familiar y desacelera el consumo.

Estrategia de supervivencia: Los comercios dependen fuertemente de promociones bancarias y billeteras virtuales para intentar cerrar operaciones.

Parálisis de inversión: El 61,5% de los comerciantes considera desfavorable realizar inversiones de capital.

Consumo selectivo: La demanda se contrae a bienes de primera necesidad, postergando compras de indumentaria y durables.