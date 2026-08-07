La UNNE alista su IV Feria del Libro en el Centro Cultural Nordeste de Resistencia

 La Universidad Nacional del Nordeste organiza la cuarta edición de su tradicional feria literaria en el Centro Cultural Nordeste de la capital chaqueña. El evento reúne diversas propuestas editoriales y culturales bajo un enfoque plural y regional.
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Puntos Clave de la Noticia

  • Se realiza del 14 al 21 de agosto de 2026 en el Centro Cultural Nordeste (A. Illia 355, Resistencia).
  • Adopta el lema institucional “Más Universidad, Más Cultura, Más Identidad”.
  • Participan unidades académicas, institutos y organismos universitarios con producciones editoriales y actividades culturales.
  • Consolida un espacio plural destinado a promover la lectura y difundir el conocimiento en la región.

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La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) desarrolla la cuarta edición de su esperada Feria del Libro 2026, la cual se lleva a cabo del 14 al 21 de agosto en las instalaciones del Centro Cultural Nordeste (CCN), ubicado en Arturo Illia 355 de la ciudad de Resistencia. Bajo el lema convocante “Más Universidad, Más Cultura, Más Identidad”, esta propuesta universitaria busca consolidarse como un referente cultural ineludible en el Nordeste argentino, fomentando activamente la lectura, la difusión del conocimiento y la expansión de la industria editorial en un marco regional y comunitario.

Durante las jornadas, distintas unidades académicas, institutos de investigación y organismos dependientes de la alta casa de estudios participan activamente con stands institucionales, presentaciones de libros, conferencias y propuestas artísticas. La institución académica impulsa este espacio plural y diverso con el firme propósito de garantizar el acceso libre y gratuito a la cultura y a la producción científica, afianzando el vínculo directo entre la universidad pública y la comunidad de la región.

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