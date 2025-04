Thriller, acción y dramas en abril, en Prime Video

Contenidos

En abril de 2025, diferentes estrenos tendrá Prime Video con las películas y series que se incorporan a su catálogo.

En abril de 2025, las películas de estreno de Prime Video , que se suman a la plataforma.

Juego de ladrones 2: Pantera

Película de acción, thriller y drama. Es la secuela de Juego de Ladrones: El atraco perfecto. Dirigida y escrita por Christian Gudegast, esta entrega promete más acción, intriga y tensión en una historia que combina robos, crimen y drama. La película cuenta con un destacado elenco encabezado por Gerard Butler y O’Shea Jackson Jr., y ha sido producida por Atmosphere Entertainment MM, Diamond Film Productions, y más.

En Juego de ladrones 2: Pantera, Donnie se alía con la mafia Pantera para cometer el mayor robo de diamantes jamás visto. Mientras, Nick, el policía que ya le persiguió en el pasado, se ve arruinado y cansado de ser el cazador, así que le propone unirse a su banda y dar juntos este golpe. Si este desafío tiene éxito, habrán conseguido ejecutar el atraco más importante de la historia.



Para los primeros días de abril, Prime propone, la serie: The Bondsman, que se podrá ver desde el día 3 de abril. Protagonizada por Kevin Bacon, narra la historia que comienza con el asesinato de Hub Halloran, un cazarrecompensas. De todos modos, la muerte no marca el final de su historia. En un giro inesperado del destino, el Diablo en persona le ofrece un trato: regresará a la vida, pero solo si acepta una peligrosa tarea. Su misión es rastrear y capturar a los demonios que han escapado del Infierno.

A medida que el protagonista se adentra en este nuevo propósito, se enfrenta a desafíos que van mucho más allá de los meros enfrentamientos con criaturas infernales. Su camino se cruza con el de su familia, con la que ha estado distanciado durante años.

Algunos intentan ayudarlo, otros se convierten en una carga, pero todos le recuerdan los errores de su pasado y las decisiones que lo llevaron a un destino sombrío. Poco a poco, comienza a comprender por qué su alma terminó condenada y lo que realmente significa cargar con el peso de sus propias acciones. Este descubrimiento lo lleva a replantearse su existencia, preguntándose si aún queda una oportunidad para redimirse.

Entre enfrentamientos sobrenaturales, encuentros incómodos y revelaciones personales, Hub encuentra en la música country una inesperada vía de escape y redención. La pasión que una vez tuvo por este género renace en su interior, convirtiéndose en una especie de refugio en medio de la oscuridad que lo rodea.

Entre los estrenos de películas, para recomendar G20, que se puede ver en la plataforma desde el 10 de abril. En medio de una cumbre del G20 ,que se convierte en el epicentro de un asalto sin precedentes, la presidenta de Estados Unidos, Danielle Sutton, se ve atrapada en una crisis que pone en riesgo no solo su vida, sino también la estabilidad global. Lo que debía ser un encuentro diplomático de alto nivel se transforma en un escenario de caos cuando un grupo de atacantes irrumpe con un claro objetivo: capturar o eliminar a la mandataria.

Película G20

Sutton logra evadir a sus captores en el último momento. Sin embargo, su lucha apenas comienza. Ahora, mientras se oculta en un terreno hostil y vigilado, debe usar toda su inteligencia para adelantarse a sus enemigos. Cada paso en falso podría poner en riesgo no solo su propia vida, sino la de su familia, que también se encuentra en peligro. Pero su misión no se limita a la supervivencia personal. Como jefa de Estado, tiene la responsabilidad de proteger a su nación y evitar que este ataque desestabilice el orden internacional. Confiando en su instinto y en su inquebrantable determinación, deberá encontrar la manera de neutralizar la amenaza antes de que sea demasiado tarde.

Entre los nuevos estrenos se encuentran producciones románticas, dramáticas, de acción y más. Asimismo, están nuevas ficciones como "Fallout". Conocé, uno por uno, todos los lanzamientos destinados para este mes.

Música:





Basada en la vida del escritor y director Rudy Mancuso, Música se estrenará el 4 de abril.

Presenta a un joven virtuoso que es atormentado por la música y se enfrenta a un futuro incierto, mientras navega entre las presiones del amor, la familia y su cultura brasileña en Nueva Jersey.





Fallout - Temporada 1:





La esperada serie se podrá ver por primera vez el 11 de abril. Esta serie de ficción cuenta doscientos años después del apocalipsis, Lucy y los habitantes de lujosos refugios nucleares son obligados a regresar al infernal paisaje irradiado que sus ancestros dejaron atrás y descubren el universo complejo, alegremente extraño y altamente violento, que les espera.



Sayen: la cazadora:



Serie de ficción, que se podrá ver a partir del 26 de abril. Muestra a Sayen se une a un grupo de resistencia clandestino con un plan que incluye a Valerie, quien proporcionará la información que necesitan a cambio de su libertad. La operación de rescate llevará a Sayen a sus límites físicos, mentales y emocionales, lo que resultará en un enfrentamiento final.





The Walking Dead: Dead City:

Desde el 3 de abril, la plataforma de Amazon. Recorre el viaje de Maggie y Negan a un Manhattan postapocalíptico aislado del continente hace mucho tiempo.

How to date Billy Walsh:



El 5 de abril, sumará a las pantallas, el relato en el que Amelia y Archie son mejores amigos desde niños, pero Archie siempre ha mantenido su amor por Amelia en secreto, cuando tiene el valor de declarar sus sentimientos, Amelia se enamora del nuevo estudiante, Billy Walsh.

The walking dead: the ones who lives:



La plataforma sube esta serie el 19 de abril.Muestra los cambios de un mundo que se modifica constantemente, en el que Rick y Michonne viven una historia de amor y se encontrarán en una guerra contra los vivos para descubrir que ellos también son caminantes.





Secretos de un escándalo:



Esta producción se podrá ver el 30 de abril. Expone veinte años después de que su notorio romance se apoderara de la nación, una pareja casada se enfrenta a la presión cuando una actriz llega a hacer una investigación para una película sobre su pasado.