PASO en el Chaco: Katia Blanc propone destinar los recursos del ahorro electoral a la salud infantil

La diputada provincial Katia Blanc impulsa un proyecto en la Legislatura del Chaco para asignar fondos específicos a la salud de la infancia ante un posible escenario sin primarias. La iniciativa busca optimizar los recursos públicos en beneficio del hospital Pediátrico, acompañando las prioridades de gestión del gobierno provincial.
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Puntos Clave de la noticia


Iniciativa legislativa: Katia Blanc presenta un proyecto para crear el Fondo Provincial para la Atención Integral de la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes en el Chaco.
Origen de los fondos: El financiamiento proviene del ahorro fiscal generado por una eventual suspensión de las elecciones primarias (PASO).
Prioridad sanitaria: La propuesta garantiza el abastecimiento permanente de medicamentos e insumos críticos, enfocándose especialmente en el hospital Pediátrico "Dr. Avelino Castelán".
Transparencia y control: El texto incorpora mecanismos de auditoría estricta y exige informes semestrales obligatorios ante la Cámara de Diputados.



RESISTENCIA (Agosto de 2026).- La Cámara de Diputados del Chaco retoma su actividad legislativa tras el receso invernal y activa un intenso debate sobre la reforma electoral. En sintonía con las discusiones nacionales y la búsqueda de mayor eficiencia fiscal que impulsa la administración provincial, los distintos bloques analizan el futuro de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En este escenario político, la diputada provincial del Frente Renovador, Katia Blanc, presenta un proyecto de ley innovador que busca establecer un destino específico para los recursos estatales. La iniciativa contempla la creación del Fondo Provincial para la Atención Integral de la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes, financiado mediante el ahorro fiscal derivado de la no realización de las primarias.

Durante las deliberaciones legislativas, Blanc evita polarizar en torno a la conveniencia electoral y sostiene que la discusión debe trascender la coyuntura. «Mi posición sobre las PASO es conocida y siempre plantea la necesidad de una reforma electoral integral, seria y orientada a oxigenar la política», afirma la legisladora.

Asimismo, en un marco de colaboración con las metas de optimización presupuestaria del gobierno provincial, la medida apunta a canalizar los recursos hacia áreas de alta sensibilidad social. «Buscamos dar respuestas coordinadas a las demandas de la comunidad, priorizando los insumos hospitalarios del hospital pediátrico para respaldar las necesidades urgentes de la infancia chaqueña», expresa Blanc.

Bases y transparencia del fondo sanitario

El proyecto establece un plan integral para garantizar el abastecimiento permanente de medicamentos, insumos críticos, equipamiento y materiales sanitarios en todo el territorio provincial, con prioridad absoluta para el hospital pediátrico "Dr. Avelino Castelán".

Además, la normativa configura un fondo de carácter intangible, incorpora estrictos mecanismos de control y auditoría, y exige la publicación periódica de la ejecución financiera. Por último, el texto dispone que el Ministerio de Salud informe de manera semestral a la Legislatura del Chaco sobre la utilización de los fondos y el nivel óptimo de abastecimiento en los servicios pediátricos.

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