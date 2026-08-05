Lanzan en Chaco la campaña gratuita "No Más Cataratas"

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Operativo simultáneo: Las jornadas tienen lugar este viernes 7 y sábado 8 de agosto, de 9 a 17, en los hospitales "Eva Perón" de Barranqueras y "Luis Fleitas" de Fontana.

Atención sin costo: La iniciativa beneficia directamente a personas mayores de 50 años que no cuentan con obra social, garantizando controles totalmente gratuitos.

Cobertura quirúrgica: Los pacientes diagnosticados con cataratas que califican en la evaluación médica pasan a una segunda etapa para acceder a cirugías programadas.

Articulación estratégica: El Ministerio de Salud del Chaco coordina acciones junto a prestigiosas entidades médicas como ACHO, el CAO, la fundación Elena Barraquer y FacoExtrema.

Campaña No mas cataratas

El Ministerio de Salud del Chaco impulsa la campaña solidaria y federal “No Más Cataratas”, un operativo sanitario de gran escala destinado a la pesquisa y evaluación oftalmológica gratuita de adultos mayores en la provincia.

Las jornadas de atención médica se desarrollan este viernes 7 y sábado 8 de agosto, en el horario de 9 a 17, de manera simultánea en los hospitales “Eva Perón” de Barranqueras y “Luis Fleitas” de Fontana. La atención funciona por orden de llegada y está dirigida de forma exclusiva a personas mayores de 50 años que no poseen cobertura médica prepaga u obra social.

Durante estas jornadas sanitarias, equipos de especialistas realizan controles visuales exhaustivos para detectar patologías oculares y evaluar el estado de salud visual de cada paciente. Aquellas personas que reciben un diagnóstico positivo de cataratas y califican médicamente como aptas ingresan de inmediato a la segunda etapa del programa, la cual contempla la realización de cirugías oftalmológicas totalmente gratuitas y coordinadas por el Estado provincial junto a las entidades organizadoras.

Este programa fomenta el diagnóstico precoz de las cataratas —una de las principales causas de pérdida visual en la tercera edad— y garantiza el acceso igualitario a la salud pública. La concreción de este operativo cuenta con la organización conjunta de la Asociación Chaqueña de Oftalmología (ACHO), el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), la Fundación Elena Barraquer y FacoExtrema, respaldadas por el fuerte compromiso institucional del Gobierno del Chaco y la cartera sanitaria provincial.