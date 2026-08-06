Copa “Yanina Torres”: Torneo gratuito de fútbol 5 femenino para jugadoras amateurs

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Presentación oficial: El Instituto del Deporte Chaqueño, junto a Lotería Chaqueña, lanza la Copa “Yanina Torres”, un torneo gratuito de fútbol 5 para jugadoras no federadas del área metropolitana.

Sede y fechas: El certamen se disputa en las canchas de césped sintético del Polideportivo Jaime Zapata, todos los sábados de 9:00 a 18:00, desde el 8 de agosto hasta el 19 de septiembre.

Equipos participantes: Diez conjuntos forman parte de esta primera edición: Eliminhadas, Yaguareté, Yenifer FC, Estrelladas, Tiro Federal, Fénix FC, Bravas, Panteras Rotas, Deportivo Rafael y Tirol City.

Autoridades y familiares presentes: Del lanzamiento participan el vicepresidente del organismo, Gabriel Pellegrini, junto a familiares de Yanina Torres (sus hermanas Marcela y Gabriela, y su hija Janna) y delegados de los equipos.

Cronograma inicial: La jornada inaugural de este sábado arranca con los cruces entre Eliminhadas y Yaguareté, Tirol City y Yenifer FC, Deportivo Rafael y Estrelladas, Panteras Rotas y Tiro Federal, y Bravas frente a Fénix FC.

La propuesta es impulsada por el organismo provincial junto a Lotería Chaqueña, con el objetivo de promover el crecimiento del fútbol femenino amateur y generar nuevos espacios de participación deportiva.

Del lanzamiento participan el vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Gabriel Pellegrini; familiares de Yanina Torres, entre ellos sus hermanas Marcela y Gabriela, y su hija Janna; además de delegados de los equipos que forman parte de la competencia.

En esta primera edición compiten diez equipos del área metropolitana: Eliminhadas, Yaguareté, Yenifer FC, Estrelladas, Tiro Federal, Fénix FC, Bravas, Panteras Rotas, Deportivo Rafael y Tirol City.

La Copa “Yanina Torres” surge para brindar un espacio de competencia a mujeres que no integran equipos federados, favoreciendo la inclusión deportiva y el desarrollo del fútbol femenino en la provincia. El certamen se juega todos los sábados, bajo el sistema de todos contra todos, entre las 9 y las 18, en el Polideportivo Jaime Zapata.

Durante el acto, el vicepresidente del Instituto del Deporte, Gabriel Pellegrini, destaca la importancia de generar oportunidades para el deporte amateur. "Nos complace poder anunciar la Copa ‘Yanina Torres’ y para nosotros es muy importante brindarles a estos equipos la posibilidad de competir de manera totalmente gratuita", expresa.

Por su parte, Marcela Torres agradece el homenaje realizado a su hermana. "Es un orgullo que hayan tenido en cuenta a Yanina para ponerle el nombre al torneo. Estamos muy agradecidas al Instituto del Deporte por este reconocimiento", señala.

Primera fecha

La jornada inaugural se disputa este sábado con el siguiente cronograma:

09:00: Eliminhadas vs. Yaguareté

09:00: Tirol City vs. Yenifer FC

09:40: Deportivo Rafael vs. Estrelladas

09:40: Panteras Rotas vs. Tiro Federal

10:20: Bravas vs. Fénix FC