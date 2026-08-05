El Observatorio de la Deuda Social de la UCA revela que la pobreza alcanza al 30% en el primer trimestre de 2026

Ítems Principales del Estudio



Indicadores generales: La pobreza llega al 30% y la indigencia registra un leve repunte durante los primeros tres meses de 2026, marcando un freno temporal en la trayectoria descendente observada en los trimestres previos.

Comparación interanual: En la lectura a doce meses, los índices reflejan una mejora moderada respecto al mismo periodo del año anterior, evidenciando una recuperación de fondo impulsada por las políticas de estabilización macroeconómica.

Factores determinantes: El informe señala el impacto de la desaceleración del ritmo inflacionario en los alimentos frente al reajuste de los servicios públicos, un escenario que demanda una mayor sincronización entre los ingresos laborales y los gastos fijos de los hogares.

Perspectiva federal y provincial: El análisis por aglomerados urbanos expone disparidades estructurales profundas en el mapa nacional, ante lo cual los gobiernos provinciales redoblan sus esfuerzos de asistencia focalizada y potencian mesas de diálogo productivo para diversificar la matriz laboral.





El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), publica un nuevo relevamiento estadístico elaborado a partir del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que administra el INDEC. El estudio correspondiente al primer trimestre de 2026 detalla que la pobreza se posiciona en el 30% de los habitantes, mientras que la indigencia experimenta una leve variación al alza en sintonía con las oscilaciones de los precios relativos y el costo de las canastas básicas.

Desde el ámbito académico, los especialistas explican que el indicador frena su descenso previo debido a la presión que ejercen los ajustes tarifarios en los servicios públicos y el transporte sobre los ingresos familiares. No obstante, los analistas destacan que, al realizar la lectura interanual, el panorama muestra una tónica favorable en comparación con los registros del año pasado, lo que confirma que la actividad económica conserva bases de recuperación pese a transitar un sendero heterogéneo.

Ante este escenario, las carteras económicas de las administraciones provinciales reafirman su compromiso con la gestión activa y el orden fiscal, priorizando la ejecución de políticas sociales orientadas a proteger a los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, los gobiernos locales impulsan de manera conjunta con cámaras empresariales y sindicatos una agenda orientada a fortalecer la formalización laboral y dinamizar aquellas economías regionales con mayor capacidad de absorción de mano de obra, entendiendo que el desarrollo productivo constituye el eje fundamental para consolidar la superación definitiva de la pobreza.