Además, trae una programación especial para los más chicos, con las series y películas más populares de Nickelodeon para que terminen el año junto a sus personajes favoritos, desde Bob Esponja y Big Time Rush hasta Dora la Exploradora y Paw Patrol.

Para los fanáticos de esta época, aquí van algunas de las mejores películas navideñas que trae Pluto TV para reírse, contagiarse de espíritu festivo y celebrar fin de año. Cada día desde el domingo 1 de diciembre se emitirá un título diferente a las 20:00 hs MEX/23:00 hs ARG en el canal Cine Navidad.



Scrooge Ebenezer: Scrooge comienza las vacaciones de Navidad con su habitual actitud despreciativa y sus bruscos modales hacia su fiel empleado Bob Cratchit y su alegre sobrino.



Un refugio por navidad: Una mujer divorciada que adora la Navidad alquila una casa de campo con su madre y su hija para pasar las vacaciones. Allí conoce a un escritor que odia estas fechas. Ambos descubrirán la magia tanto de la Navidad como de la familia.



Doce regalos de navidad: Cuando Anna, una pintora desempleada, no puede llegar a fin de mes, la contratan para convertirse en la compradora navideña personal de Marc, un ejecutivo corporativo tenso.

Y dónde está Santa?: Debido a un accidente con su trineo, Santa Claus pierde la memoria en la víspera de las vacaciones y encuentra trabajo como ayudante en un centro comercial. Solo la inocencia de un niño puede salvarlo.



Un papá para navidad: Rebeca es una estrella de las redes. Se ha dejado encandilar de tal manera por la fama y el reconocimiento que su familia ha pasado a segundo plano. Pero una navidad un desconocido se presenta en su puerta afirmando que es su padre.



A partir del 12 de diciembre, la plataforma contará con dos especiales más, para todas las edades. Los adolescentes podrán disfrutar de una programación increíble en el canal Nickelodeon Pluto TV o Nick Clásico. Podrán disfrutar series icónicas como iCarly, Big Time Rush, How to rock, Jimmy Nuetron. Por último, siempre hay espacio para los más pequeños de la casa, que podrán ver El cuarto de Blue, Go Diego Do, Top Wings, ¡y mucho más!

Comienza a celebrar fin de año recordando los mejores momentos de familia, amigos y compañeros de Pluto TV, para poder disfrutar de emocionantes películas navideñas junto a los personajes que nos vienen acompañando históricamente desde Nickelodeon.