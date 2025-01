"El quinto mandamiento", una miniserie de true crime, llega a Europa Europa

Europa Europa presenta El quinto mandamiento (The Sixth Commandment), una escalofriante serie británica basada en una historia real que será la nueva obsesión de la audiencia. Se emitirá los martes, desde el 7 de enero, a las 22 horas (Arg).

Esta miniserie cuenta la historia real del maestro de escuela retirado de Stowe, Peter Farquhar, y su vecina Ann Moore-Martin, dos personas mayores unidas por la soledad. Esto cambiará cuando conozcan a un joven estudiante cristiano llamado Ben Field con quien desarrollan una fuerte amistad. Así comienza la historia de uno de los crímenes más complejos y confusos de los últimos tiempos en el Reino Unido.

Esta alarmante producción recibe el premio BAFTA a la mejor serie limitada en 2.024, además de recibir tres premios de la Royal Television Society a la mejor miniserie del año, al mejor guión y al mejor actor de reparto para Éanna Hardwicke, quien además es premiado como mejor actor del año en los Irish Film and Television Awards. Timothy Spall y la serie son también nominados al Emmy Internacional como mejor actor en una miniserie y miniserie del año, con Spall consagrándose ganador de la estatuilla.

El quinto mandamiento es dirigida por Saul Dibb (The Duchess) y cuenta con un elenco encabezado por Eanna Hardwicke (A very royal scandal), Timothy Spall (El discurso del rey) y Anne Reid (Years and years).

La miniserie se podrá ver por la pantalla de Europa Europa desde el martes 7 de enero, a las 22 horas (Arg).

Europa Europa puede verse en Argentina por Cablevisión (HD 316), Telecentro (427/HD 1083), DirectTV (1515), Claro TV (332) y Supercanal (432).