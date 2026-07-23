Resistencia se prepara para una nueva edición del Black Friday con grandes descuentos y financiación

Puntos clave del evento



Fechas: El evento se lleva a cabo el viernes 7 y el sábado 8 de agosto en comercios adheridos de toda Resistencia.

Financiación destacada: Nuevo Banco del Chaco (Tarjeta Tuya): 4 cuotas sin interés con 10% de reintegro o 6 cuotas sin interés.

Banco Nación (Visa/Mastercard): 9 cuotas sin interés.

Rubros participantes: Incluye indumentaria, calzado, tecnología, construcción, librería, ferretería, gastronomía y más.

Propósito: La Cámara de Comercio busca impulsar el sector Pyme y brindar ahorro a los consumidores en un escenario económico complejo.

Apoyo institucional: La iniciativa es organizada por la Cámara de Comercio de Resistencia junto al Gobierno provincial y cuenta con el aval de entidades nacionales como CAME y CAC.







RESISTENCIA (Julio de 2026)– Con el objetivo de dinamizar la economía local en un contexto desafiante, la Cámara de Comercio de Resistencia pone en marcha la 14.ª edición del Black Friday. Este evento, ya consolidado en el calendario institucional de la ciudad, convoca a comerciantes y consumidores para dos jornadas de ofertas que se desarrollan este viernes 7 y sábado 8 de agosto.

El presidente de la entidad, Juan Martín Alfonso, encabeza la presentación del evento junto a autoridades provinciales y representantes bancarios. Durante el lanzamiento, Alfonso subraya la relevancia de esta iniciativa para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas: "Tenemos grandes expectativas para esta nueva edición, que ya se consolidó como uno de los eventos comerciales más importantes de nuestro calendario institucional. Buscamos impulsar las ventas y ofrecer a las familias oportunidades de compra con importantes beneficios".

La propuesta comercial abarca una amplia gama de sectores. Si bien los rubros de indumentaria, accesorios y calzado dominan las vidrieras con liquidaciones especiales, también se suman comercios de tecnología, construcción, librerías, papelerías, jugueterías, ferreterías, además de alimentos y bebidas.

En cuanto a las herramientas de financiación, el Nuevo Banco del Chaco, a través de tarjeta Tuya, ofrece dos modalidades: 4 cuotas sin interés con un 10% de reintegro o, bien, la opción de 6 cuotas sin interés. Por su parte, el Banco Nación se integra a la propuesta permitiendo a los usuarios de tarjetas Visa y Mastercard financiar sus compras en hasta 9 cuotas sin interés.

El evento cuenta con el respaldo estratégico del Gobierno del Chaco, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y el Banco Nación (BNA).