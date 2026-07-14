Barrio Zampa: la justicia logra avances en la crisis de agua tras la medida cautelar

Síntesis de los principales ítems de la noticia

• Ejecución de la medida cautelar: El Gobierno provincial y los organismos competentes cumplen con la orden judicial de garantizar un esquema de abastecimiento de emergencia.

• Abastecimiento regular: SAMEEP implementa una distribución constante de agua potable a través de camiones cisterna para más de mil familias.

• Relevamiento técnico: Se desarrolla un censo detallado de los hogares en el barrio Zampa para optimizar la planificación de la asistencia. Impacto de la organización barrial: Los vecinos destacan la movilización comunitaria como motor fundamental para obtener respuestas ante la falta de soluciones previas.

• Proceso judicial en curso: La causa legal continúa activa, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva de infraestructura para la zona sur de Resistencia.



RESISTENCIA (Julio de 2026)-. El Barrio Zampa experimenta un cambio tangible en su realidad cotidiana. A casi tres meses de iniciada la acción colectiva por la falta de suministro, las disposiciones judiciales dictadas por el juez Julián Flores comienzan a ejecutarse en el territorio, brindando un alivio necesario a más de mil familias que padecen la crisis hídrica en la zona Sur de la capital chaqueña.

El cumplimiento de la medida cautelar obliga al Gobierno provincial, SAMEEP, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Infraestructura y la Municipalidad de Resistencia a garantizar un esquema de abastecimiento de emergencia. Actualmente, la empresa estatal SAMEEP mantiene una frecuencia regular en la entrega de agua potable mediante camiones cisterna, mientras desarrolla un relevamiento técnico casa por casa para mapear las necesidades reales de cada sector.

Esta intervención llega tras años de reclamos ignorados, donde los vecinos denunciaban cortes constantes, baja presión y la dudosa calidad del agua disponible. Tras realizar una inspección ocular en el lugar, el magistrado interviniente formalizó la necesidad de una respuesta inmediata, marcando un precedente clave en la resolución de conflictos habitacionales y de servicios básicos en la provincia.

Paulina, una de las referentes barriales que lidera el reclamo, destaca el impacto positivo de la organización comunitaria. "Valoramos que hoy el agua esté llegando y que se haya comenzado con el relevamiento porque era lo que ordenó la Justicia. Es un avance importante, pero sabemos que queda camino por recorrer", señala.

Si bien la provisión de agua mediante camiones constituye una respuesta paliativa efectiva ante la emergencia, los vecinos mantienen la guardia alta. La causa judicial sigue su curso legal y la comunidad insiste en que el objetivo final no es solo sostener la asistencia actual, sino alcanzar una solución de infraestructura definitiva que garantice el acceso al agua potable como un derecho humano esencial.