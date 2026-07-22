Resistencia honra la memoria: imponen el nombre "Amanda Encaje y Néstor Vivo" a una plazoleta

Puntos clave del homenaje

Homenaje a la memoria: La plazoleta ubicada en Avenidas Paraguay y Vélez Sarsfield lleva desde hoy los nombres de Amanda Encaje y Néstor Vivo, a 34 años de su crimen.

Reparación histórica: La medida responde al cumplimiento del acuerdo amistoso firmado entre el Estado provincial, el Estado Nacional y la CIDH.

Nuevo organismo: Se anuncia la próxima remisión a la Cámara de Diputados del proyecto de ley para la creación del Observatorio de Víctimas en el Chaco.

Compromiso institucional: Funcionarios locales y provinciales ratifican la importancia de sostener políticas públicas que fortalezcan la justicia y eviten la repetición de hechos violentos.

RESISTENCIA (Julio de 2026) – En un acto cargado de significado simbólico y voluntad reparadora, la ciudad de Resistencia oficializa la imposición del nombre “Amanda Encaje y Néstor Vivo” a la plazoleta situada en el cruce de las avenidas Paraguay y Vélez Sarsfield. Esta jornada de memoria se enmarca en el cumplimiento de un acuerdo amistoso alcanzado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Nacional y la Provincia del Chaco.

El evento cuenta con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado; el presidente del Concejo Municipal, Alejandro Aradas; y Andrea Martínez, hija del matrimonio homenajeado. Durante la ceremonia, Maldonado subraya que la señalización de este espacio constituye un paso fundamental en un proceso de reparación que trasciende las tres décadas de espera.

"Estamos dando un paso más con la identificación de este espacio, siguiendo el camino trazado para cumplir con los compromisos asumidos en materia de reparación y memoria", afirma el secretario de Derechos Humanos.

Por su parte, Andrea Martínez destaca el cambio de paradigma institucional respecto al trato a las víctimas desde aquel trágico episodio hace 34 años. "Aunque no podemos cambiar el pasado, podemos transformar el dolor en acciones que eviten la impunidad y fortalezcan las instituciones para que estos hechos no vuelvan a repetirse", enfatiza con firmeza.

En el cierre del encuentro, se oficializa un anuncio clave: el Gobierno provincial trabaja en el proyecto de ley para la creación del Observatorio de Víctimas, una herramienta que busca dotar de mayor protección y acompañamiento estatal a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.