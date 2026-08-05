Tensión en Pampa del Indio: sectores sociales convocan a una marcha al hospital local por un reclamo laboral

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Movilización social: El Frente de Lucha de Comunidades Indígenas convoca a una manifestación con concentración en la intersección de la Ruta Provincial N° 4 y calle Cacique Mayordomo.

Reclamo central: La protesta exige la restitución en su puesto de trabajo del agente Gaby Aguilar, apartado de sus funciones en el hospital local de Pampa del Indio.

Cronograma de la jornada: Las actividades se desarrollan con una concentración matutina a partir de las 08:30 horas y una posterior marcha hacia el centro de salud fijada para las 10:30 horas.

Postura oficial: El gobierno provincial prioriza canales de diálogo constructivo con las comunidades originarias y asegura la continuidad de la atención sanitaria en la región.



PAMPA DEL INDIO (Agosto de 2026). — En una jornada marcada por la actividad social en el norte chaqueño, el Frente de Lucha de Comunidades Indígenas lleva adelante una movilización hacia el hospital local de Pampa del Indio. La medida de fuerza surge en demanda de la reincorporación del agente Gaby Aguilar, quien deja de prestar servicios en la institución sanitaria local tras una decisión administrativa.

La convocatoria reúne a referentes, dirigentes y vecinos de las distintas comunidades de la zona, quienes se concentran desde las 08:30 horas en la intersección de la ruta provincial N° 4 y la calle Cacique Mayordomo, a la altura de la Rotonda Pueblo Viejo. Desde ese punto, la columna se desplaza de manera pacífica hacia el edificio del hospital para visibilizar su postura en defensa de los derechos laborales y la dignidad de los pueblos originarios.

Ante este escenario, fuentes del gobierno provincial reafirman su firme compromiso con el bienestar de la comunidad y la paz social en toda la región. Desde el ejecutivo chaqueño destacan que los canales institucionales de diálogo permanecen abiertos para escuchar las demandas sectoriales, al tiempo que garantizan el normal funcionamiento y la cobertura de los servicios esenciales de salud para todos los vecinos de Pampa del Indio.