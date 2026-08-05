Anuncian el cronograma de pagos para los programas provinciales de agosto

Puntos Clave



Inicio de desembolsos: El cronograma comienza el próximo lunes 10 de agosto.

Medio de pago: Los fondos son acreditados de forma digital a través del Nuevo Banco del Chaco.

Herramientas habilitadas: Los beneficiarios operan mediante cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles.

Calendario de cobro:

Lunes 10 de agosto: Programa Expertos (Ministerio de Salud).

Viernes 14 de agosto: Becas Más Salud y Becas Más Gobierno.

Martes 18 de agosto: Programa de Reconversión Laboral Canillitas y Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos.



RESISTENCIA (Agosto de 2026).- El Ministerio de Hacienda y Finanzas, da a conocer el cronograma oficial de pagos correspondiente a los programas provinciales, cuyos desembolsos comienzan el próximo lunes 10 de agosto.

Los montos son acreditados de manera directa en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco y quedan disponibles a través de todos los canales electrónicos de la entidad, lo que permite a los beneficiarios acceder a sus haberes de forma rápida y segura. Desde la cartera económica señalan que la planificación busca ordenar el flujo financiero y facilitar el acceso a los fondos mediante herramientas digitales.

De acuerdo con el esquema establecido, el lunes 10 de agosto efectiviza el pago del programa Expertos, dependiente del Ministerio de Salud. Posteriormente, el viernes 14 de agosto es el turno de las Becas Más Salud y las Becas Más Gobierno. Finalmente, el martes 18 de agosto se acreditan los fondos correspondientes al Programa de Reconversión Laboral Canillitas y al Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos.

Desde el área económica recuerdan que el dinero está disponible en cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles, por lo que resulta innecesario concurrir presencialmente a las sucursales bancarias. Asimismo, las autoridades destacan las ventajas de operar mediante plataformas electrónicas en el marco de los procesos de modernización administrativa.