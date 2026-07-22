La CGT y la UATRE exigen respuestas a Tres Arroyos por el pago de salarios adeudados

Puntos clave de la situación



Conflicto salarial: 48 familias de la empresa Tres Arroyos sufren la falta de pago de sus haberes desde el mes de mayo.

Intervención gremial: La CGT Chaco y la UATRE se hacen presentes en la planta de Sáenz Peña para mediar en la situación.

Inacción gerencial: Los directivos de la firma en la provincia no ofrecen respuestas ni soluciones concretas ante los reclamos.

Escalada de medidas: Los sindicatos, aunque apuestan inicialmente al diálogo, preparan medidas de fuerza ante la ausencia de avances.







PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA (Julio de 2026) – La crisis laboral en la empresa Tres Arroyos alcanza un punto crítico. El cosecretario general de la CGT Chaco, Adrián Bellomi, y el secretario general de la UATRE, Ángel Herrera, encabezan una intervención directa en la planta local para exigir el pago de salarios adeudados a 48 trabajadores.

La recorrida por las instalaciones permite a los referentes sindicales constatar la dura realidad que atraviesan las familias afectadas, quienes no perciben sus ingresos desde el mes de mayo. Durante la jornada, los dirigentes buscan canales de diálogo para garantizar la continuidad laboral y el cumplimiento de las obligaciones patronales.

No obstante, la respuesta por parte de la gerencia resulta inexistente. "Lamentablemente, quienes están a cargo de la empresa en la provincia del Chaco no dan respuestas positivas a una necesidad tan básica como lo es afrontar los salarios de estas 48 familias", sentencia Bellomi con preocupación.

Ante la falta de soluciones, la estrategia sindical se mantiene en una fase de diálogo formal, aunque con un ultimátum claro. Los gremios priorizan la negociación para resolver el conflicto, pero advierten que, de persistir la desatención, avanzarán con medidas de presión directa en las instalaciones para defender los derechos de los trabajadores.