Feral Producciones presenta a Perro Band y Caetano Ascarza en la Bienal 2026

Puntos clave de la presentación



Presencia regional: Feral Producciones impulsa la participación de artistas chaqueños en el evento cultural más importante del NEA.

Perro Band en escena: La agrupación instrumental ofrece un show marcado por la improvisación, el groove y la mixtura de géneros como funk y jazz.

Propuesta de Ascarza: El artista presenta un formato dinámico que equilibra la crudeza del rock con el uso estratégico de bases electrónicas.

Escenario principal: Ambos espectáculos se concentran en el Anfiteatro del Parque 2 de Febrero, punto central de la Bienal.

En el marco de la Bienal de Esculturas del Chaco 2026, la productora independiente Feral potencia la grilla artística con dos apuestas de gran impacto sonoro. El ciclo comienza este jueves 23, de 21 a 22, con la presentación de Perro Band, agrupación que irrumpe en el Anfiteatro del Parque 2 de Febrero con una propuesta instrumental donde convergen el jazz, el funk y el soul. La banda, formada en 2023, despliega una performance caracterizada por la improvisación y un diálogo dinámico entre sus integrantes, construyendo una atmósfera donde la precisión técnica se funde con la libertad del ritmo.

La continuidad de la agenda de Feral Producciones llega el sábado 25, de 17 a 17.40, de la mano de Caetano Ascarza. El artista propone un cruce estético entre el rock alternativo, la intensidad de las guitarras eléctricas y texturas digitales. Ascarza presenta su show en formato solista con banda, integrando secuencias electrónicas que potencian el carácter de sus canciones. Con este despliegue, el proyecto reafirma su identidad ligada a la experiencia urbana y las transformaciones personales, completando la oferta de calidad que la productora busca imprimir en esta edición de la Bienal.