SIDEM: Inactivan cuadras céntricas por tareas de mantenimiento

La Municipalidad de Resistencia suspende temporalmente el cobro del Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido (SIDEM) en las primeras cuadras de las calles Mitre, Santa María de Oro y Julio A. Roca. La medida obedece a la ejecución de trabajos de pintura y señalización, por lo que el resto de las zonas tarifadas opera con total normalidad.
Actualidad - CiudadChaco On LineChaco On Line

Síntesis de los  la noticia

  • Calles afectadas: Mitre, Santa María de Oro y Julio A. Roca, entre las alturas 00 y 100.

  • Motivo: Trabajos de mantenimiento y pintura de la señalización del sistema.

  • Beneficio temporal: Estacionamiento liberado (sin cobro) en las zonas de trabajo mientras duren las tareas.

  • Aclaración importante: El sistema SIDEM continúa funcionando con total normalidad en el resto de las cuadras adheridas de la ciudad.

SIDEM-Cuadras-inactivas-26-06-07-04SIDEM-Cuadras-inactivas-26-06-07-03SIDEM-Cuadras-inactivas-26-06-07-02SIDEM-Cuadras-inactivas-26-06-07-01

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Resistencia da a conocer que, debido a trabajos de mantenimiento y pintura de la señalización del Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido (SIDEM), diversas áreas de la ciudad permanecen temporalmente inactivas. La disposición abarca específicamente a las cuadras de las calles Mitre, Santa María de Oro y Julio A. Roca, en el tramo comprendido entre la numeración 00 y 100.

Mientras se desarrollan estas tareas de mejora, dichas cuadras quedan liberadas para el estacionamiento de vehículos. De esta manera, los conductores no deben abonar tarifa en estos sectores, ya que no están incluidos, de forma transitoria, dentro del funcionamiento del SIDEM.

Asimismo, la dependencia municipal recuerda a los conductores que el resto de las cuadras adheridas al Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido continúan habilitadas. Estas áreas operan con absoluta normalidad, por lo que se exige a los usuarios respetar la señalización y la numeración correspondiente al momento de aparcar.

Últimas noticias
SIDEM-Cuadras-inactivas-26-06-07-04

SIDEM: Inactivan cuadras céntricas por tareas de mantenimiento

Chaco On Line
Actualidad - Ciudad
La Municipalidad de Resistencia suspende temporalmente el cobro del Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido (SIDEM) en las primeras cuadras de las calles Mitre, Santa María de Oro y Julio A. Roca. La medida obedece a la ejecución de trabajos de pintura y señalización, por lo que el resto de las zonas tarifadas opera con total normalidad.
Maria-Pia-Chiacchio-Cavana-Vendedores-ambulantes-26-07-07-01

Cavana: “El problema no son los vendedores ambulantes, el problema es que el municipio sigue sin ofrecer una solución”

Chaco On Line
Actualidad - Provincia
La legisladora provincial cuestiona la falta de respuestas al reclamo de los trabajadores de la economía popular y exige la conformación de una mesa de diálogo urgente. En vista de una nueva edición de la Bienal de las Esculturas, la diputada remarca la necesidad de construir una regulación que ordene la actividad sin excluir a las familias.
Te puede interesar
Lo más visto
Maria-Pia-Chiacchio-Cavana-Vendedores-ambulantes-26-07-07-01

Cavana: “El problema no son los vendedores ambulantes, el problema es que el municipio sigue sin ofrecer una solución”

Chaco On Line
Actualidad - Provincia
La legisladora provincial cuestiona la falta de respuestas al reclamo de los trabajadores de la economía popular y exige la conformación de una mesa de diálogo urgente. En vista de una nueva edición de la Bienal de las Esculturas, la diputada remarca la necesidad de construir una regulación que ordene la actividad sin excluir a las familias.
Boletín de noticias