SIDEM: Inactivan cuadras céntricas por tareas de mantenimiento
Síntesis de los la noticia
Calles afectadas: Mitre, Santa María de Oro y Julio A. Roca, entre las alturas 00 y 100.
Motivo: Trabajos de mantenimiento y pintura de la señalización del sistema.
Beneficio temporal: Estacionamiento liberado (sin cobro) en las zonas de trabajo mientras duren las tareas.
Aclaración importante: El sistema SIDEM continúa funcionando con total normalidad en el resto de las cuadras adheridas de la ciudad.
La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Resistencia da a conocer que, debido a trabajos de mantenimiento y pintura de la señalización del Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido (SIDEM), diversas áreas de la ciudad permanecen temporalmente inactivas. La disposición abarca específicamente a las cuadras de las calles Mitre, Santa María de Oro y Julio A. Roca, en el tramo comprendido entre la numeración 00 y 100.
Mientras se desarrollan estas tareas de mejora, dichas cuadras quedan liberadas para el estacionamiento de vehículos. De esta manera, los conductores no deben abonar tarifa en estos sectores, ya que no están incluidos, de forma transitoria, dentro del funcionamiento del SIDEM.
Asimismo, la dependencia municipal recuerda a los conductores que el resto de las cuadras adheridas al Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido continúan habilitadas. Estas áreas operan con absoluta normalidad, por lo que se exige a los usuarios respetar la señalización y la numeración correspondiente al momento de aparcar.