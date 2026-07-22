La Renga confirma su regreso triunfal a Corrientes: el Cocomarola se prepara para un nuevo banquete

Puntos clave del evento



Fecha y horario: Sábado 12 de septiembre, a las 20.

Lugar: Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, Corrientes.

Entradas: Disponibles en arteinfernal.com y puntos de venta oficiales en el NEA, Buenos Aires y Rosario.

Antecedentes: La banda retorna a la provincia tras cuatro años, recordando su masiva presentación de 2022 en el Estadio Huracán.

Contexto: El show forma parte de una ambiciosa gira 2026 que ya llevó a La Renga por Europa y gran parte de Latinoamérica.

La espera termina para los seguidores del rock en el NEA. La Renga, el grupo icónico de Mataderos conformado por Chizzo Nápoli y los hermanos Tete y Tanque Iglesias, confirma su desembarco en la ciudad de Corrientes. La cita es el próximo sábado 12 de septiembre, a las 20, en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, escenario que vuelve a recibir la potencia sonora del trío en el marco de su intensa gira 2026.

La banda llega a tierras correntinas respaldada por un año de despliegue internacional, que incluye una exitosa gira europea por España, Alemania y Dinamarca, además de una serie de presentaciones multitudinarias en Buenos Aires y distintos países de Latinoamérica. Este nuevo "banquete" marca el reencuentro de la formación con su público local tras cuatro años; la última visita se registra el 1 de mayo de 2022, cuando el grupo convoca a miles de fanáticos en el Estadio Huracán de Corrientes durante el tour "Alejado de la Red".

Las entradas para este acontecimiento musical ya se encuentran disponibles para el público. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma oficial arteinfernal.com o de forma física en los puntos de venta autorizados: Que Sea Rock (Corrientes), Opui y Chaco Tour (Chaco), El Agite Fútbol Rock (Formosa), La Cornisa Pool Bar (Clorinda), That Metal Show (Posadas), El Sabbath (Don Torcuato) y La Daga (Rosario).



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