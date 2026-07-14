Vendedores ambulantes convocan a un "Banderazo por el Trabajo y la Dignidad" ante el silencio municipal

Síntesis de los ítems principales de la noticia



Nueva movilización: Los vendedores ambulantes autoconvocados se concentran este miércoles 15 de julio, a las 10, en la Plaza 25 de Mayo.

Falta de respuesta oficial: El sector asegura que presentó una propuesta formal al Municipio para trabajar ordenadamente durante la Bienal, pero no recibe contestación alguna.

Apertura institucional: Los trabajadores valoran que la Legislatura y el Concejo Municipal hayan comenzado a debatir la regulación del sector, diferenciando este gesto del silencio del Ejecutivo.

Objetivo a largo plazo: El reclamo excede a la Bienal, ya que los vendedores exigen políticas públicas claras que permitan desarrollar su labor con dignidad durante todo el año.

Reivindicación laboral: La marcha se realiza bajo la premisa de que el trabajo ambulante es una actividad lícita y digna que merece ser atendida por las autoridades.

RESISTENCIA (Julio de 2026) – A pocos días del inicio de la Bienal Internacional de Esculturas, los vendedores ambulantes autoconvocados intensifican sus reclamos y anuncian la realización del "Banderazo por el Trabajo y la Dignidad". La medida de fuerza tiene lugar este miércoles 15 de julio, a partir de las 10, en la plaza 25 de Mayo, con el objetivo de exigir una mesa de diálogo que permita la regularización de su actividad.

Los trabajadores denuncian que, a pesar de haber presentado una nota formal ante la Municipalidad de Resistencia para participar del evento internacional de manera coordinada y bajo reglas claras, no obtienen respuesta alguna por parte del Ejecutivo. "Lo que más duele no es una respuesta negativa, es el silencio", señalan desde el sector, enfatizando que su propuesta busca la integración ordenada en la dinámica económica del evento.

Mientras el Ejecutivo municipal mantiene su postura, los vendedores destacan que el debate sobre su situación laboral comienza a ganar terreno en otros ámbitos institucionales. Tanto en la Legislatura provincial como en el Concejo Municipal, surgen iniciativas que buscan abordar la problemática de la economía popular con seriedad y responsabilidad, algo que los trabajadores valoran como un paso fundamental hacia el reconocimiento de sus derechos.

No obstante, la preocupación persiste ante la proximidad del evento cultural más importante de la ciudad. Los referentes del sector insisten en que no buscan privilegios, sino la oportunidad de construir soluciones consensuadas con el Estado que garanticen previsibilidad durante todo el año. La movilización de este miércoles se presenta como un llamado a la reflexión, donde los vendedores marchan con banderas argentinas para reivindicar que "vender no es un delito, es su trabajo" y que siguen apostando al diálogo institucional como única salida viable.



Etiquetas: #Resistencia #BienalDeEsculturas #VendedoresAmbulantes #EconomiaPopular #NoticiasChaco #TrabajoYDignidad