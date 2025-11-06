La Junta de Clasificación de nivel Inicial realiza esta semana actos de ofrecimiento de cargos de maestros/as de sección, en el Domo del Centenario. Corresponden a los concursos de Traslado y Reincorporaciones Nº 53 y de Ingreso a la Docencia N°52.
Acoso callejero: Sentencian a 30 días de arresto
El Juzgado de Faltas de Resistencia condena a un hombre a 30 días de arresto de cumplimiento efectivo, por acoso a una joven de 19 años. Asimismo, dispone que asista al Programa de Asistencia a Varones que hayan ejercido patrones abusivos, hechos de discriminación y violencias de todo tipo.SociedadChaco On Line
En una sentencia con perspectiva de género, el Juzgado de Faltas de Resistencia condena a un hombre a 30 días de arresto de cumplimiento efectivo por infracción al artículo 69, incisos b) y c) del Código de Faltas de la Provincia del Chaco, al haber acosado a una joven de 19 años cuando se dirigía a la facultad.
La jueza, Marcela Cortes, ordena a la Policía del Chaco su detención y dispone que el condenado asista al Programa de Asistencia a Varones que hayan ejercido patrones abusivos, hechos de discriminación y violencias de todo tipo, dependiente del Centro de Salud de Villa Pegoraro.
El hecho ocurre en octubre de 2024, en la intersección de las calles Güemes e Yrigoyen, cuando el hombre acosa a la mujer, la sigue y se detiene frente a un local comercial donde ella busca refugio. La conducta es corroborada por testimonios y material fílmico incorporado a la causa.
La magistrada subraya además que: "Solamente las mujeres sabemos lo que es ser víctimas en lugares públicos... Nosotras sabemos perfectamente cuándo una mirada no es inocente... Pasaron años para que se criminalicen conductas como la aquí juzgada, siempre el mismo patrón: las víctimas son mujeres jóvenes, adolescentes y en la vía pública".
Asimismo, reflexiona sobre la necesidad de erradicar los estereotipos que responsabilizan a las mujeres por la violencia sufrida: "Es lamentable tener que escuchar luego de tantas luchas de reivindicación de derechos que una joven mujer tenga que afirmar como deslindando su culpa por el acoso callejero recibido la manera en que estaba vestida (...). Me pregunto, ¿hasta cuándo seguirán cosificando el cuerpo de las mujeres? ¿Hasta cuándo, en una situación de violencia, se hablará de lo que vestimos?".
La sentencia también da cuenta del impacto emocional que el hecho tuvo en la víctima: "...refirió que entró asustada al local comercial, que una compañera la contuvo y la acompañó hasta la facultad, donde llegó llorando y con un ataque de pánico. Su madre declaró que la encontró contenida por personal docente, nerviosa y temblando".
En su declaración ante el tribunal, la joven explica su motivación para denunciar: "Que no vuelva a ocurrir este hecho, ni conmigo ni con otras chicas. No quiero volver a ver a este señor".
El fallo, dictado con perspectiva de género, destaca que esa conducta se enmarca en un contexto de violencia de género bajo la modalidad de acoso callejero, conforme a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Convención de Belem do Pará, por tratarse de un acto que afecta la integridad, dignidad y libertad de la víctima.
Finalmente, el Juzgado dispone la difusión del fallo conforme a las Reglas de Heredia, como medida de prevención y sensibilización social, y en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia de género.
La comunidad educativa debate sobre la transformación de la escuela secundaria
En el Centro de Educación Física N°1 de Resistencia se realiza la Jornada Participativa para la Transformación de la Escuela Secundaria. Participan estudiantes de diversas trayectorias escolares; docentes, padres y tutores.
El Juzgado de Faltas de Resistencia condena a un hombre a 30 días de arresto de cumplimiento efectivo, por acoso a una joven de 19 años. Asimismo, dispone que asista al Programa de Asistencia a Varones que hayan ejercido patrones abusivos, hechos de discriminación y violencias de todo tipo.
Caso Cecilia: Testifican policías y peritos del Gabinete Científico Judicial
Cinco testigos ofrecen sus testimonios, en el caso Cecilia Stryzowski. Entre ellos, Mariano Maidana; policías y peritos del Gabinete Científico Judicial.
Dos nuevos operativos de donación de órganos se realizan en el hospital Perrando
Dos nuevos operativos de donación de órganos y tejidos se llevan adelante en el hospital Julio C Perrando, en Resistencia. Gracias a esto, dos pacientes de la provincia reciben un trasplante renal, en tanto otros dos, residentes en Buenos Aires y Santa Fe, recuperan la visión a través de trasplantes de córneas y otras dos están en proceso.
Cybermoday: Crecen las ventas online un 20%
Un crecimiento del 20% se ha registrado en las ventas, en el inicio del CyberMonday, de acuerdo a un relevamiento de Tiendanube. Se han vendido 547.000 productos en la primera jornada, con una facturación promedio de $101.203.
Rumbo a los 100 años de Central Norte
Central Norte inicia su recorrido hacia los 100 años, con un acto en el que resaltan el rol deportivo y social del "ferroviario" en la comunidad de Resistencia. Comienza una serie de actividades que finalizarán cuando celebre el centenario de existencia, el 17 de octubre de 2026.
Una joven de 19 años de años denuncia este martes 28 a un moto-uber por la causa de “supuesto abuso sexual con acceso carnal”.
Cambio climático: 8 de cada 10 argentinos cree que el gobierno debe hacer más para detener la deforestación
Un relevamiento de Greenpeace muestra que el 86% de los encuestados cree que la protección de los bosques es esencial para hacer frente al cambio climático. En tanto, 8 de cada diez personas consideran que el gobierno debe hacer más para detener la deforestación.
Bitcoin a dólar es una búsqueda típica cuando querés pasar tus BTC a USD y retirar a una cuenta o tarjeta sin que las comisiones se coman el resultado. Este paso a paso está pensado para Argentina, con foco en reducir spreads, entender las vías más usadas y ordenar las decisiones según tu prioridad: velocidad, costo o facilidad.
Equiparación salarial: NAGPEL presenta anteproyecto de ley y pide respaldo a Delgado
La Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo presenta anteproyecto de ley, elaborado por la Comisión Directiva, en virtud de la ley 1609 – A (antes Ley 6064/2007.Solicita acompañamiento a la presidenta de la Cámara de Diputados Carmen Delgado Britto.
El Torneo internacional de la Pesca del Pacú arrocero individual y de costa llega a La Leonesa
La Leonesa será sede del Torneo internacional de la Pesca del Pacú arrocero individual y de costa, el sábado 8. Habrá un cupo de 700 participantes, con un festival durante la noche con la presencia de Ezequiel Ayala; Los Vecinos y Lluvia y su Banda.
Dos nuevos operativos de donación de órganos se realizan en el hospital Perrando
Dos nuevos operativos de donación de órganos y tejidos se llevan adelante en el hospital Julio C Perrando, en Resistencia. Gracias a esto, dos pacientes de la provincia reciben un trasplante renal, en tanto otros dos, residentes en Buenos Aires y Santa Fe, recuperan la visión a través de trasplantes de córneas y otras dos están en proceso.
Caso Cecilia: Testifican policías y peritos del Gabinete Científico Judicial
Cinco testigos ofrecen sus testimonios, en el caso Cecilia Stryzowski. Entre ellos, Mariano Maidana; policías y peritos del Gabinete Científico Judicial.
El Juzgado de Faltas de Resistencia condena a un hombre a 30 días de arresto de cumplimiento efectivo, por acoso a una joven de 19 años. Asimismo, dispone que asista al Programa de Asistencia a Varones que hayan ejercido patrones abusivos, hechos de discriminación y violencias de todo tipo.