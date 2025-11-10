Preparan el 1° Foro “Carnaval del Litoral”

El evento ya tiene fecha, para los días 14 y 15 de noviembre, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco. Organizan La Fábrica Cultural y la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Carnaval_1
Carnaval del litoral

Este foro se convierte en un espacio académico, cultural y comunitario en el marco de la Diplomatura en Carnaval del Litoral: Arte, Cultura y Comunidad, que reunirá referentes, gestores culturales, comparsas, murgas, actores sociales e instituciones del carnaval del NEA.

 

La sede de todas las actividades será la Universidad Nacional del Chaco Austral de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco.  Este foro cuenta con el apoyo del Fondo Solidario de Mecenazgo del Instituto de Cultura del Chaco.  

 

Bajo el lema “Reflexión, Memoria y Comunidad: Creación, Intercambio y Celebración”, el Foro propone dos jornadas intensivas de debates, ponencias, mesas de intercambio, talleres y experiencias prácticas sobre el carnaval como patrimonio vivo, práctica de salud comunitaria, identidad popular y motor cultural, artístico y económico.

 

El Foro del Carnaval no es únicamente un evento académico o cultural, sino un acontecimiento estratégico para la provincia del Chaco. Representa un hito que revaloriza el carnaval como un motor de identidad, cohesión social y desarrollo integral, proyectando su importancia hacia toda la región litoral y posicionando al Chaco como un territorio de cultura viva.

 

Programa general

DÍA 1 – Reflexión, Memoria y Comunidad

13:00 – 13:45 | Acreditación

14.30 a 15:30: Conversatorio: Carnaval como Patrimonio Cultural y Motor Comunitario. Esta mesa propone reflexionar sobre el carnaval como una de las expresiones más significativas del patrimonio cultural del Litoral. Coordina: Silvana Cochatok  (Resistencia – Chaco)

15:30 – 16:10 | “El Carnaval del Litoral como práctica de salud y bienestar colectivo”. Expone: Irina Diaz (Concordia – Entre Ríos)

16:15 a 17:00:  Carnaval, derecho y propiedad intelectual. ¿A quien le pertenece el Carnaval?. Una invitación a repensar las leyes desde nuestras propias expresiones culturales. Expone:  Dr. Matías Leyes (Corrientes)

17:00 – 18:00 | “Capitales del Carnaval del Litoral: identidad, gestión y comunidad” Esta mesa reúne a representantes y referentes de las principales capitales del carnaval del Litoral —Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos.Coordina: Alejandra Antonietti ( Resistencia – Chaco)

18:00 a 18:30 “Crecimiento con sostenibilidad del carnaval del litoral, y su relación con el Estado”. Expone: Miguel Francisco Manuel Guitar (Concordia – Entre Ríos)

18:30 a 19:30: Conversatorio “Municipios del Carnaval del Litoral: gestión, cultura y comunidad” Esta mesa reúne a intendentes y referentes de gobiernos locales que impulsan la organización de carnavales en distintas localidades del Litoral.  Coordina: Aníbal Friedrich ( Puerto Tirol – Chaco)

19:30 a 20:30: “Charla “Transfeminismo como potencia artística en el carnaval del Litoral”. Expone: Carina Bradanini (Concordia – Entre Ríos)  

20.30 a 21.30: Miradas del Carnaval: criterios, estética y valoración cultural”. Espacio de encuentro entre jurados y referentes de carnavales del Litoral para reflexionar sobre los criterios de evaluación, la dimensión artística y la valoración cultural de estas celebraciones populares. Coordina: Fabian Rivero (Concordia – Entre Ríos)

DÍA 2:  Creación, Intercambio y Celebración

10:00 a 13:00 - Charla-Taller: Reinas y figuras del carnaval. Lugar: Aula Magna . Coordina: Carina Bradanini

09:30 a 12:30 / 15:00 a 18:00: Taller de Coreografía. Lugar: Salon 1 – Estadio. Coordina: Lourdes Haedo. 

09:30 a 12:30 / 15:00 a 18:00: Taller de Taller de máscaras (adultos mayores y niños/as). Lugar: Aula 1 .  Coordina: Juan Barboza

  

09:30 a 12:30 / 15:00 a 18:00: Taller de Plumas Artificiales Lugar: Aula 2 .  Coordina: Daniel Montenegro.

 

15:00 a 18:00 :  Conferencia: El carnaval del futuro y las nuevas tecnologías. Lugar: Aula Magna . Coordina: Hugo Fernández

 

Un encuentro para pensar, sentir y celebrar el carnaval

 

El Foro busca poner en valor la dimensión cultural, social, económica y comunitaria del carnaval del Litoral, potenciar políticas públicas, formación artística y preservación de las tradiciones, promoviendo una visión contemporánea e inclusiva de esta fiesta popular.

