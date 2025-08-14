Feria de Antigüedades, en el Patio Cultural de El Diario de la Región

Este viernes 15 de agosto, desde las 16, el Patio Cultural de El Diario de la Región (Don Bosco 720) será escenario de la tercera edición de la Feria de Antigüedades, una propuesta para recorrer, descubrir y compartir objetos con historia, memoria y encanto vintage.

“Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de una tarde donde cada pieza encontrada tiene una segunda vida. Apostar a la moda circular es una forma de consumo consciente, sustentable y solidaria”, señalaron desde la organización.

En esta nueva edición, el público podrá encontrar moda vintage, decoración retro, accesorios con historia, artículos ecológicos y sustentables, junto a stands de emprendimientos y vendedores locales. Además, habrá sorteos durante toda la tarde y una obra de títeres a la gorra a cargo de Teatro Titrales (@teatro.titrales).

La feria contará también con servicio de cantina y opciones gastronómicas para compartir. La entrada es libre y gratuita, abierta a todas las edades, ideal para amantes de lo vintage, coleccionistas y curiosos que quieran sumarse a la experiencia de dar nuevos usos y valor a los objetos.