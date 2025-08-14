Una amplia grilla de actividades recreativas, culturales y turísticas se llevarán a cabo durante el mes de julio en distintos puntos de la provincia; incluye recitales, talleres y muestras. Además de los museos, los parques nacionales y provinciales, las reservas naturales, granjas educativas y todo el turismo rural y cultural chaqueños.
Feria de Antigüedades, en el Patio Cultural de El Diario de la Región
Este viernes 15 de agosto, desde las 16, el Patio Cultural de El Diario de la Región (Don Bosco 720) será escenario de la tercera edición de la Feria de Antigüedades, una propuesta para recorrer, descubrir y compartir objetos con historia, memoria y encanto vintage.
“Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de una tarde donde cada pieza encontrada tiene una segunda vida. Apostar a la moda circular es una forma de consumo consciente, sustentable y solidaria”, señalaron desde la organización.
En esta nueva edición, el público podrá encontrar moda vintage, decoración retro, accesorios con historia, artículos ecológicos y sustentables, junto a stands de emprendimientos y vendedores locales. Además, habrá sorteos durante toda la tarde y una obra de títeres a la gorra a cargo de Teatro Titrales (@teatro.titrales).
La feria contará también con servicio de cantina y opciones gastronómicas para compartir. La entrada es libre y gratuita, abierta a todas las edades, ideal para amantes de lo vintage, coleccionistas y curiosos que quieran sumarse a la experiencia de dar nuevos usos y valor a los objetos.
El Cecual organiza e invita a disfrutar de "Costero- 2°Festival de cortos y el río". Un festival de cortometrajes con historias, oficios y protagonistas de la comunidad portuaria el sábado 31, desde las 17 horas, en el Complejo Mi bella ciudad, en la ribera barranquereña.
Pint of Science, una propuesta que llegará a bares de Corrientes y Resistencia para hablar de ciencia
La Universidad Nacional del Nordeste se suma este año a la iniciativa “Pint of Science”, un festival de ciencia mundial en el cual se charla sobre avances científicos en un bar de ciudad. El objetivo es comunicar la ciencia de manera amena.
El Instituto de Cultura Popular abre las inscripciones al curso presencial “Producción agroecológica: Cosechar con futuro”. Este encuentro se realizará los días 29 y 30 de mayo en Puerto Tirol, Chaco.
El Museo de Medios de Comunicación “Raúl D. Berneri” será el lugar donde se podrá redescubrir las experiencias analógicas. El sábado 29, desde las 17 habrá talleres de revelado; Vjing; proyecciones en Super 8 y VHS; exposición de dispositivos audiovisuales antiguos; feria de vinilos.
Este jueves 1 y viernes 2 de julio se vivirá en Resistencia una nueva edición del multitudinario Foro Internacional del Libro y la Lectura. Tendrá como apertura la conferencia de la notable narradora y ensayista Liliana Hecker. Todas las actividades serán libres y gratuitas.