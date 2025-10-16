Lluvias en el Sudoeste y Centro del Chaco: Charadai, con 84 mm, el mayor registro

Datos de lluvia hasta las 7 horas (datos: Policía del Chaco)

Según datos oficiales de la Policía del Chaco, hasta las 7 de hoy se registran precipitaciones significativas en el Sudoeste y Centro de la provincia. Las localidades más afectadas son:

• Charadai: 84 mm, la más afectada del día.

• Horquilla: 80 mm.

• La Vicuña: 78 mm.

• La Eduvigis: 70 mm.

En contraste, Resistencia acumula solo 6 mm, aunque se reportan operativos de limpieza en desagües para evitar anegamientos y cortes de luz temporales en zonas del macro y microcentro.

Continúa vigente una alerta por tormentas intensas en la región, por lo que se recomienda seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones ante posibles nuevas precipitaciones.

⚠️ Alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas intensas para gran parte del territorio chaqueño. Se esperan lluvias aisladas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en las próximas horas.

🛠️ Recomendaciones

Las autoridades provinciales recomiendan:

• Evitar circular por calles anegadas.

• No sacar residuos durante la lluvia.

• Mantenerse informado a través de canales oficiales.

🗣️ Charadai, el mayor registro de agua caída

Desde el municipio de Charadai, el intendente Eladio Aguirre expresa preocupación: “Estamos monitoreando los caminos rurales y asistiendo a familias que tuvieron filtraciones en sus viviendas”.