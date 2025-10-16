Lluvias en el Sudoeste y Centro del Chaco: Charadai, con 84 mm, el mayor registro
Durante la madrugada de hoy se registran lluvias en el Sudoeste y Centro del Chaco. Han sido intensas en varias localidades rurales, aunque en Resistencia han sido leves; Charadai presenta el mayor nivel de agua caída, con 84 mm.Chaco On Line
Según datos oficiales de la Policía del Chaco, hasta las 7 de hoy se registran precipitaciones significativas en el Sudoeste y Centro de la provincia. Las localidades más afectadas son:
• Charadai: 84 mm, la más afectada del día.
• Horquilla: 80 mm.
• La Vicuña: 78 mm.
• La Eduvigis: 70 mm.
En contraste, Resistencia acumula solo 6 mm, aunque se reportan operativos de limpieza en desagües para evitar anegamientos y cortes de luz temporales en zonas del macro y microcentro.
Continúa vigente una alerta por tormentas intensas en la región, por lo que se recomienda seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones ante posibles nuevas precipitaciones.
⚠️ Alerta meteorológica
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas intensas para gran parte del territorio chaqueño. Se esperan lluvias aisladas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en las próximas horas.
🛠️ Recomendaciones
Las autoridades provinciales recomiendan:
• Evitar circular por calles anegadas.
• No sacar residuos durante la lluvia.
• Mantenerse informado a través de canales oficiales.
🗣️ Charadai, el mayor registro de agua caída
Desde el municipio de Charadai, el intendente Eladio Aguirre expresa preocupación: “Estamos monitoreando los caminos rurales y asistiendo a familias que tuvieron filtraciones en sus viviendas”.