En el Parque Intercultural 2 de Febrero tiene lugar la jornada preparatoria de la elección de la embajadora de la Estudiantina 2025. Realizan el recorrido guiado y un asesoramiento escénico para el desfile.
Estudiantina: Emotivo cierre del Cofre de la Felicidad
Con emotivo cierre y auténtica fiesta para los adolescentes de Resistencia, la Municipalidad celebra la Estudiantina, en el Parque 2 de Febrero.
Alumnos de quinto año quinta división de la Escuela Nº45 "Héroes del Atlántico Sur" abren el Cofre de la Felicidad, en una inolvidable definición, en el anteúltimo intento y se quedaron con el premio mayor: un viaje de egresados a Villa Carlos Paz. Tuvieron que pasar 60 de las 61 llaves disponibles para lograr la hazaña y desatar la felicidad de todo un curso.
Cientos de estudiantes de 44 colegios secundarios han participado de esta tradicional fiesta que conmemora el Día de los Estudiantes y el inicio de la primavera. La jornada cuenta con picnic, concurso de remeras, banderas, coreografías y mascotas. Además, los chicos disfrutan de intervenciones artísticas y la actuación de Simplemente Rafa, para un cierre a todo ritmo.
Una de las alumnas del curso ganador, Zaira Barrios, manifiesta felicidad por llevarse el viaje y cuenta con muchos días de trabajar con sus compañeros para cumplir con las pruebas. “Mi corazón se me salía, veníamos luchando y lo logramos, gracias”, expresa.
La Municipalidad de Resistencia ultima los detalles organizativos con vistas a la Estudiantina 2025. La fiesta de los estudiantes se realizará este domingo 28 de septiembre, en el Parque Intercultural “2 de Febrero”.
