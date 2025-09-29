Estudiantina: Emotivo cierre del Cofre de la Felicidad

Alumnos de quinto año quinta división de la Escuela Nº45 "Héroes del Atlántico Sur" abren el Cofre de la Felicidad, en una inolvidable definición, en el anteúltimo intento y se quedaron con el premio mayor: un viaje de egresados a Villa Carlos Paz. Tuvieron que pasar 60 de las 61 llaves disponibles para lograr la hazaña y desatar la felicidad de todo un curso.

Cientos de estudiantes de 44 colegios secundarios han participado de esta tradicional fiesta que conmemora el Día de los Estudiantes y el inicio de la primavera. La jornada cuenta con picnic, concurso de remeras, banderas, coreografías y mascotas. Además, los chicos disfrutan de intervenciones artísticas y la actuación de Simplemente Rafa, para un cierre a todo ritmo.



Una de las alumnas del curso ganador, Zaira Barrios, manifiesta felicidad por llevarse el viaje y cuenta con muchos días de trabajar con sus compañeros para cumplir con las pruebas. “Mi corazón se me salía, veníamos luchando y lo logramos, gracias”, expresa.