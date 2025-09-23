Más de 300 chicos en el inicio de la copa "Resistencia juega"

La copa "Resistencia Juega" comienza a mover a centenares de chicos, entrenadores y familias para esta segunda parte del año. 10 equipos de las zonas Norte y Este participan del puntapié inicial que tiene lugar en el Parque Urbano "Laguna Argüello". En un trabajo articulado entre la Municipalidad de la capital chaqueña y el Instituto del Deporte Chaqueño, se pone en marcha este ya tradicional evento deportivo, que seguirá hasta fin de año.

Durante el encuentro, hay partidos de fútbol para niños y niñas, además de que los equipos reciben elementos deportivos y disfrutan del programa "Nutrí tu Vida" con la entrega de alimentos saludables, servicio de peluquería gratuita y postas de salud.

Jorge Esquivel es de la Escuela Deportiva Libertad, del barrio Don Bosco, y sobre este evento agradece "al Municipio por esta oportunidad, tengo 37 chicos de ambos sexos que entrenamos todos los días".

El vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Gabriel Pellegrini, destaca "la onda hermosa en un día con un clima espectacular, que nos dio una mano para que más de 300 chicos disfruten de esto".

Desde la Subsecretaría de Deportes municipal señalan que la copa "Resistencia Juega" se disputará durante tres meses en distintos barrios de la ciudad, cumpliendo las instrucciones del intendente Roy Nikisch de apostar al deporte social que construye puentes y brinda igualdad de oportunidades.