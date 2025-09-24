Primer Acueducto: Han subsanado pérdidas detectadas

“Nuestro objetivo es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia y por ello, trabajamos arduamente para dar respuesta a cada inconveniente", indica el presidente de la empresa estatal, ingeniero Nicolás Diez.

Acueducto General San Martín

Personal del Sector Emergencia lleva adelante la reparación de un tramo de cañería de 500 mm. perteneciente al Acueducto General San Martín y se restablece paulatinamente la prestación del servicio en la localidad.

Mientras se ha detectado la falla y se ha resuelto los inconvenientes, se ha visto afectado el bombeo desde la Planta Potabilizadora Puente Libertad y los usuarios con poca presión de agua.

“Agradecemos el esfuerzo de las cuadrillas, que día a día abordan cada desafío con profesionalismo para asegurar un suministro continuo y de calidad”, acota el ingeniero Diez.

Por su parte, el coordinador de zona IV, Osvaldo Gallard valora el desempeño del personal en terreno: “Resaltamos la predisposición de los trabajadores, que se esforzaron intensamente para finalizar las tareas lo más rápido posible y restituir el servicio a los usuarios", expresa.

Primer Acueducto del Interior

Agentes del Departamento Acueducto finalizan la reparación de un tramo de cañería del Primer Acueducto del Interior, a la altura del puente río Negro en de la ciudad Barranqueras. Cabe destacar que una vez culminadas las tareas, se restablece nuevamente el servicio de agua potable hacia las localidades de Puerto Tirol, Colonia Popular, Lapachito y La Verde.

Al respecto, el jefe de Departamento Acueductos de SAMEEP, ingeniero Germán Ojeda Silva, manifiesta que “ya están culminadas las tareas en este tramo, ahora resta que el servicio se normalice paulatinamente, recuperando la presión y el caudal adecuado”.

“Resaltamos la labor y la buena predisposición de los agentes que a toda hora están trabajando en beneficio de los usuarios de toda la provincia”, sostiene Ojeda Silva.