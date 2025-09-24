El senador Víctor Zimmermann destaca que la Argentina tiene una gran oportunidad, luego de conocerse los anuncios de parte de los gobiernos argentino y de Estados Unidos. En tanto, valora que el jefe de gabinete haya reconocido torpezas en la gestión de alianzas parlamentarias.
Primer Acueducto: Han subsanado pérdidas detectadas
Luego de 2 días de intenso trabajo, agentes de Sameep han subsanado las pérdidas de cañería detectadas en el Primer Acueducto y en el Acueducto General San Martín. Finalizadas las tareas comienza el bombeo, pero se restablece paulatinamente hacia las localidades abastecidas.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
“Nuestro objetivo es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia y por ello, trabajamos arduamente para dar respuesta a cada inconveniente", indica el presidente de la empresa estatal, ingeniero Nicolás Diez.
Acueducto General San Martín
Personal del Sector Emergencia lleva adelante la reparación de un tramo de cañería de 500 mm. perteneciente al Acueducto General San Martín y se restablece paulatinamente la prestación del servicio en la localidad.
Mientras se ha detectado la falla y se ha resuelto los inconvenientes, se ha visto afectado el bombeo desde la Planta Potabilizadora Puente Libertad y los usuarios con poca presión de agua.
“Agradecemos el esfuerzo de las cuadrillas, que día a día abordan cada desafío con profesionalismo para asegurar un suministro continuo y de calidad”, acota el ingeniero Diez.
Por su parte, el coordinador de zona IV, Osvaldo Gallard valora el desempeño del personal en terreno: “Resaltamos la predisposición de los trabajadores, que se esforzaron intensamente para finalizar las tareas lo más rápido posible y restituir el servicio a los usuarios", expresa.
Primer Acueducto del Interior
Agentes del Departamento Acueducto finalizan la reparación de un tramo de cañería del Primer Acueducto del Interior, a la altura del puente río Negro en de la ciudad Barranqueras. Cabe destacar que una vez culminadas las tareas, se restablece nuevamente el servicio de agua potable hacia las localidades de Puerto Tirol, Colonia Popular, Lapachito y La Verde.
Al respecto, el jefe de Departamento Acueductos de SAMEEP, ingeniero Germán Ojeda Silva, manifiesta que “ya están culminadas las tareas en este tramo, ahora resta que el servicio se normalice paulatinamente, recuperando la presión y el caudal adecuado”.
“Resaltamos la labor y la buena predisposición de los agentes que a toda hora están trabajando en beneficio de los usuarios de toda la provincia”, sostiene Ojeda Silva.
Zulma Galeano: "El intendente Leiva miente y debe rendir cuentas sobre los fondos de alumbrado”
La legisladora provincial Zulma Galeano niega acusaciones de la Municipalidad de General San Martín sobre supuestos incumplimientos de Secheep. Sostiene que “el intendente Leiva miente y debe rendir cuentas sobre los fondos de alumbrado”.
Elecciones en el Insssep: Mesas de activos en reparticiones públicas y de pasivos en escuelas
La elección para designar nuevos vocales en el Insssep se llevará a cabo el jueves 30 de octubre; mientras que el 29 de septiembre será la presentación de candidatos. Para el viernes 2 de enero, está prevista la asunción de las autoridades electas, de acuerdo al cronograma electoral.
Aspirantes al Registro de Mediadores realizan exámenes en el Consejo de la Magistratura
El Examen de Idoneidad para Aspirantes al Registro de Mediadores/as se ha realizado el viernes 19, en el Consejo de la Magistratura.
Realizan el lanzamiento de la reglamentación de la Ley 3515-S “Ley Gamer”. Esto se concreta a partir del Decreto Reglamentario 1386/2025.
Estatales provinciales: Jubilados cobran el miércoles 1; activos, el jueves 2
Los trabajadores estatales provinciales percibirán los sueldos de septiembre desde el miércoles 1 de octubre. Primero cobrarán los jubilados y, al día siguiente, el jueves 2, lo harán los activos.