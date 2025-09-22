Elecciones en el Insssep: Mesas de activos en reparticiones públicas y de pasivos en escuelas

La junta electoral del Insssep determina los criterios para la confección de boletas, y ubicación de mesas de sufragios en toda la provincia, para las elecciones a vocales titulares y alternos del sector activo y pasivo, además del síndico (titular y alterno), quienes conformarán el futuro Directorio del organismo por un mandato de 4 años.

De esta forma, luego de arduas reuniones de la Junta, se instauran los criterios adoptados por mayoría, para la confección de boletas y la respectiva ubicación de las mesas de sufragios, a lo largo de toda la provincia.

Así se resuelve que, en la ciudad de Resistencia, ubicar las mesas del sector activo en las distintas reparticiones públicas; mientras que las del Ministerio de Educación, efectuarlo en un establecimiento educativo. En tanto, para el sector pasivo de la capital chaqueña, hacerlo en un colegio distinto al que sufragan los activos del ministerio.







Para el resto de las 69 localidades de la provincia, se acomodarán las mesas en un establecimiento educativo por municipio. A su vez, se aclara que para Sáenz Peña, las mesas del sector de Salud Pública, deberían ubicarse en el hospital, atendiendo a la cantidad de personal y la necesidad del servicio. En Buenos Aires, la mesa para el sector activo y pasivo, se situará en dicha delegación.

En referencia a las boletas de los candidatos, se resuelve que los cuerpos deben ir juntos: Vocal Activo más Síndico. Vocal Pasivo más Síndico, cuando correspondan a la misma agrupación por llevar idéntico nombre y número de lista.

La única excepción se dará cuando en una lista se presente un solo candidato por categoría.

La Junta Electoral está conformada por el presidente Carlos Galo Encina; el vicepresidente Pablo Seelaf; el vocal 1º Julio Romero; el vocal 2º Gerardo Insaurralde; y el vocal 3º Francisco Ayala.

Para cualquier información se sugiere contactarse al correo [email protected] o en el domicilio Roque Sáenz Peña 64 de Resistencia.