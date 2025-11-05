Caso Cecilia: Testifican policías y peritos del Gabinete Científico Judicial
Cinco testigos ofrecen sus testimonios, en el caso Cecilia Stryzowski. Entre ellos, Mariano Maidana; policías y peritos del Gabinete Científico Judicial.
Desde las ocho, continuará mañana jueves 6, la declaración de testigos ofrecidos por la fiscalía y las querellas en el juicio por jurados que se desarrolla en el Centro de Estudios Judiciales en la causa 22632/2023-1 "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio".
Será la quinta jornada de la etapa de producción de la prueba que en la séptima audiencia que hoy miércoles cuenta con cinco testimoniales: Mariano Maidana, el policía Cruz Alex Escobar y los peritos del Gabinete Científico Judicial del Poder Judicial: Gastón Miskinich y Silvana Bonillo. Hasta el momento prestan declaración 19 testigos de un total de 53 previstos.
En la causa están imputados:
· César Mario Alejandro Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art. 80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).
· Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal).
· Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: por el delito de Encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3° acáp. "A" en función del inc. 1° acáp. "B" del Código Penal).
Mientras que las partes están conformadas por: -Equipo Fiscal Especial: el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.
-Querellas: Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad.
-Defensas: César Sena (Gabriela Tomjlenovic y Celeste Segovia), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Olga Mongelós), Marcela Acuña y Griselda Reynoso (Celeste Ojeda, defensora oficial 12), Fabiana González y Gustavo Obregón (Elena Puente y Orlando Peralta) y Gustavo Melgarejo (Mónica Sánchez).
Las audiencias del juicio por jurado han comenzado el 28 de octubre y continuarán mañana, jueves 6, el viernes 7 y el 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Siempre en horarios fijados de 8 a 17.
