Aspirantes al Registro de Mediadores realizan exámenes en el Consejo de la Magistratura

Publican la reglamentación de la Ley Gamer Chaco On Line Actualidad - Provincia Realizan el lanzamiento de la reglamentación de la Ley 3515-S “Ley Gamer”. Esto se concreta a partir del Decreto Reglamentario 1386/2025.

Administración pública provincial: Trabajadores percibirán el Refrigerio el martes 23 Chaco On Line Actualidad - Provincia Los trabajadores de la administración pública provincial percibirán el Refrigerio, el martes 23. Los montos estarán acreditados en tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

Ley Penal Tributaria: Zimmermann y la Fechaco analizan modificaciones Chaco On Line Actualidad - Provincia El senador Víctor Zimmermann mantiene un encuentro con dirigentes de la Fechaco. Evalúan en forma pormenorizada la propuesta de modificación de la Ley Penal Tributaria.