Aspirantes al Registro de Mediadores realizan exámenes en el Consejo de la Magistratura

El Examen de Idoneidad para Aspirantes al Registro de Mediadores/as se ha realizado el viernes 19, en el Consejo de la Magistratura.

Este viernes, el Consejo de la Magistratura del Chaco ha sido escenario del Examen de Idoneidad para Aspirantes al Registro de Mediadores/as, un paso clave para quienes buscan desempeñar este rol fundamental en la resolución pacífica de conflictos.

 

La jornada se realiza de manera presencial en la sede central del Consejo, que ha puesto a disposición sus instalaciones y equipamiento, garantizando un espacio adecuado para el desarrollo del examen.

