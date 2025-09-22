Realizan el lanzamiento de la reglamentación de la Ley 3515-S “Ley Gamer”. Esto se concreta a partir del Decreto Reglamentario 1386/2025.
Aspirantes al Registro de Mediadores realizan exámenes en el Consejo de la Magistratura
Este viernes, el Consejo de la Magistratura del Chaco ha sido escenario del Examen de Idoneidad para Aspirantes al Registro de Mediadores/as, un paso clave para quienes buscan desempeñar este rol fundamental en la resolución pacífica de conflictos.
La jornada se realiza de manera presencial en la sede central del Consejo, que ha puesto a disposición sus instalaciones y equipamiento, garantizando un espacio adecuado para el desarrollo del examen.
Estatales provinciales: Jubilados cobran el miércoles 1; activos, el jueves 2
Los trabajadores estatales provinciales percibirán los sueldos de septiembre desde el miércoles 1 de octubre. Primero cobrarán los jubilados y, al día siguiente, el jueves 2, lo harán los activos.
Diputados aprueba el rechazo a los vetos a la emergencia pediátrica y al financiamiento a las universidades
Diputados aprueba el bloqueo a los vetos a los proyectos de emergencia pediátrica y de financiamiento de las universidades. La definición será en el Senado.
Administración pública provincial: Trabajadores percibirán el Refrigerio el martes 23
Los trabajadores de la administración pública provincial percibirán el Refrigerio, el martes 23. Los montos estarán acreditados en tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.
Ley Penal Tributaria: Zimmermann y la Fechaco analizan modificaciones
El senador Víctor Zimmermann mantiene un encuentro con dirigentes de la Fechaco. Evalúan en forma pormenorizada la propuesta de modificación de la Ley Penal Tributaria.
El secretario general de la Nueva Agrupación del Personal de Empleados Legislativos (Nagpel), Hugo Coria expone un proyecto de Ley de Equiparación Salarial a los diputados que integran la comisión de Hacienda y Presupuesto. Subraya las diferencias salariales que existen entre el Poder Ejecutivo y Legislativo; a la vez, pide se respete la ley y se nivelen los salarios.