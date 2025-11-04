Crisis en la empresa ERSA: Peligran 500 puestos de trabajo

La medida ha sido acompañada por Transporte Castelli (TCM), otra firma clave del sistema urbano, y se da en un contexto de fuerte recorte de subsidios nacionales al sector. Según la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, las empresas “prácticamente se declaran en quiebra técnica” tras la eliminación de aportes que alcanzaban los $1.600 millones mensuales.

El acuerdo de no despidos firmado en julio vence en noviembre, y desde entonces ERSA advierte que no puede sostener su planta de personal. La UTA denuncia que "el Estado provincial se desentendió del sistema” y que los trabajadores enfrentan una creciente incertidumbre.





Además del impacto laboral, la crisis ya se refleja en la calle: reducción de frecuencias, suspensión de servicios nocturnos y deterioro general del servicio afectan a miles de usuarios en el área metropolitana.





Desde el gremio exigen una mesa de diálogo urgente con autoridades provinciales y municipales para evitar un colapso total del sistema de transporte público.

🚍 Consecuencias para los usuarios

• Reducción de frecuencias y horarios

• Suspensión de servicios nocturnos

• Caída en la calidad del servicio

📉 Claves del conflicto

• Subsidios eliminados: Nación retiró aportes clave para sostener el sistema.

• Sin respaldo provincial: La UTA denuncia falta de acción del gobierno chaqueño.

• Colapso inminente: El transporte público podría paralizarse si no hay soluciones urgentes.

📢 ¿Qué exigen los gremios?

• Mesa de diálogo urgente con Provincia y Municipio

• Garantías de continuidad laboral

• Plan de emergencia para sostener el servicio