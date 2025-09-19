Chaco- Ñeembucú: En la búsqueda de la integración

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero mantiene una reunión con su par de Ñeembucú, Paraguay, Víctor Hugo Fornerón Portillo. Dialogan sobre proyectos estratégicos y de ccoperación de la región.

Leandro-Zdero-Victor-Hugo-Forneron-Portillo-Gobernador-Niembucu-25-09-18-01
Los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero y de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón Portillo

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, mantiene un encuentro en Casa de Gobierno, con el  gobernador de Ñeembucú, Paraguay, Víctor Hugo Fornerón Portillo, ámbito que fortalece los lazos de cooperación e integración de la región.

 

 

Durante la reunión, ayer a la tarde, dialogan sobre proyectos estratégicos conjuntos, como el puerto Las Palmas; la flexibilización de los pasos fronterizos y el impulso de iniciativas que promuevan el desarrollo económico, social y sanitario de la región. 

 

 

Estas acciones apuntan a consolidar la conectividad, facilitar el comercio y mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambos territorios.

Además, intercambian experiencias sobre programas de desarrollo social y económico implementados en Ñeembucú, como “Impulso al Emprendedor”, que fomenta la creación y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y sobre las  iniciativas que mejoran la atención sanitaria en todo el territorio.

 

En tanto, el gobernador Zdero resalta la importancia de estas reuniones para fortalecer la cooperación binacional; fomentar el comercio y la inversión; y consolidar políticas que impulsen el progreso de Chaco y la región del sur de Paraguay. “Chaco avanza con paso firme en la integración regional, por eso seguimos consolidando lazos que impacten positivamente en la economía y en fundamentalmente en la sociedad”, finaliza.

 

 

Acompañan al Gobernador Zdero en este recibimiento a la delegación de Ñeembucú, la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño; y los ministros de Seguridad, Hugo Matkovich y de Infraestructura, Hugo Domínguez.

