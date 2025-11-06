La Junta de Clasificación de nivel Inicial realiza esta semana actos de ofrecimiento de cargos de maestros/as de sección, en el Domo del Centenario. Corresponden a los concursos de Traslado y Reincorporaciones Nº 53 y de Ingreso a la Docencia N°52.
La comunidad educativa debate sobre la transformación de la escuela secundaria
En el Centro de Educación Física N°1 de Resistencia se realiza la Jornada Participativa para la Transformación de la Escuela Secundaria. Participan estudiantes de diversas trayectorias escolares; docentes, padres y tutores.Educación - SecundariaChaco On Line
La ministra de Educación de la Provincia, Sofía Naidenoff encabeza, esta semana, la Jornada Participativa para la Transformación de la Escuela Secundaria y Secundaria Técnica, que se desarrolla en el Centro de Educación Física Nº 1 de Resistencia.
Esta jornada se realiza con el objetivo de promover la participación activa y colaborativa de estudiantes, docentes y padres en un espacio de reflexión y diálogo, a fin de identificar fortalezas, necesidades y propuestas de mejora para avanzar en la transformación integral de la escuela secundaria hacia una institución más inclusiva y participativa para toda la comunidad educativa.
En la oportunidad, participan de este encuentro estudiantes de diversas trayectorias escolares, docentes y tutores de escuelas secundarias comunes y técnicas de gestión estatal y privada de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas y Puerto Tirol. Durante la mañana y la tarde (según el turno escolar) comparten espacios de talleres orientados a su transformación donde los chicos cuentan sus experiencias y miradas sobre la educación secundaria.
Durante el encuentro tanto estudiantes, como docentes y tutores participan de diferentes actividades relacionadas con aspectos académicos, diversidad cultural y territorial, participación escolar, diversidad en el ciclo escolar, inclusión, trayectoria docente, participación de la comunidad educativa, entre otros.
Naidenoff dialoga con estudiantes
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, junto a parte de su equipo, comparte una charla cercana con un grupo de estudiantes de cuarto y quinto año de varias escuelas secundarias donde a través del diálogo constructivo analizan la escuela secundaria que quieren. Los chicos transmiten “la voz” de sus pares acerca de la realidad de sus escuelas secundarias y presentan propuestas, ideas para que sean tenidas en cuenta en la currícula en el marco de la transformación de la Educación Secundaria. Además, evalúan sobre acciones cotidianas que construyen y otras que retroceden a la dinámica escolar.
Al respecto, la ministra Naidenoff manifiesta satisfacción y emoción de haber podido compartir este espacio de diálogo con los jóvenes. “Tuvimos una conversación constructiva, un gran diálogo acerca de qué pretenden de la escuela, qué sienten, para poder ir hacia adelante y construir una escuela con los docentes, una escuela deseada y una en la que aprendan”, señala la ministra.
“Mucho compromiso noté en los chicos, muy sinceros, con ganas de decir qué es lo que quieren”, manifiesta, señalando que además planea reunirse también con los docentes de este nivel para poder escucharlos y también transmitirles lo que piensan los estudiantes.
“Nos sentimos valorados en este camino de transformación"
Tras el encuentro, los estudiantes resaltan el lugar que les da el Ministerio de Educación de compartir su mirada y considerarla entre los aportes que hará la provincia en la construcción de la Nueva Escuela Secundaria. "Nos sentimos valorados por las autoridades, en este camino de transformación".
En tanto, Elizabeth Salto, directora de nivel Secundario, expresa: "Convocamos a estudiantes de escuelas del Gran Resistencia para trabajar con ellos sobre la temática de la transformación de la educación secundaria". Por eso, detalla que las charlas están enfocadas en: "qué escuela secundaria esperan para el futuro, qué herramientas creen que tiene que tener esta educación secundaria, qué contenidos, y qué necesitan y demandan del Estado para considerar una nueva escuela secundaria”.
“La dinámica de tener a la ministra Sofía Naidenoff en un cara a cara con los chicos, en un círculo ameno, de compartir, de un diálogo con la frescura que tienen los estudiantes, fue muy enriquecedor. Eso tiene un valor muy importante para la educación chaqueña, donde los chicos sean escuchados y donde la voz de ellos sea tenida en cuenta”, sostiene Salto.
La directora explica que “en otro espacio del CEF N° 1 los padres y profesores también se reunieron, cada uno dando su granito de arena, poniendo en sus palabras el eco de la nueva secundaria que queremos”.
También, están presente la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda; la directora de Nivel Secundaria, Elizabeth Salto; el director de Educación Técnico Profesional, Damián Berger; el director de la Regional Educativa 10 A y B, Manuel Acevedo.
El Juzgado de Faltas de Resistencia condena a un hombre a 30 días de arresto de cumplimiento efectivo, por acoso a una joven de 19 años. Asimismo, dispone que asista al Programa de Asistencia a Varones que hayan ejercido patrones abusivos, hechos de discriminación y violencias de todo tipo.
Caso Cecilia: Testifican policías y peritos del Gabinete Científico Judicial
Cinco testigos ofrecen sus testimonios, en el caso Cecilia Stryzowski. Entre ellos, Mariano Maidana; policías y peritos del Gabinete Científico Judicial.
Evalúan a cerca de 50 mil estudiantes sobre aprendizajes en matemática
Cerca de 50 mil estudiantes realizan en toda la provincia, la evaluación “Somos Aprender Matemática”. Destinado a quienes cursan 5° grado de nivel Primario y 2°año del Secundario.
Orientación vocacional para alumnos de 5° año de la Escuela N°54 "Pablo Riccheri"
Un taller de orientación vocacional para alumnos de quinto año se realiza en la Escuela de Nivel Secundario N° 54 “Pablo Riccheri”. Las actividades se organizan en dos partes; una charla con una licenciada en Sicología y otra relacionada las dinámicas con personal de la Secretaría de Acción Social de la comuna de la capital chaqueña.
El Ministerio de Educación del Chaco anuncia el inicio del proceso de titularización de docentes del nivel Secundario. Esto se da como parte de la Ley de Estabilidad Laboral y Garantías Laborales.
Inicia diagnóstico a estudiantes secundarios en Lengua y Matemática
Inicia este jueves y continúa el viernes, la primera evaluación diagnóstica de estudiantes de primer año de las escuelas de nivel Secundario. Se trata de dos exámenes, correspondientes a las áreas de Lengua y Matemática.
ESJA N°7, la posibilidad de finalizar los estudios secundarios, en forma flexible
La Dirección de la ESJA N°7, institución pública y gratuita que depende del Ministerio de Educación de la provincia, da a conocer la posibilidad de terminar la escuela secundaria en forma flexible. Está ubicada en Liniers 172, Resistencia.
La Dirección de Nivel Secundario del Ministerio de Educación del Chaco anuncia que en febrero y marzo de 2.025 se desarrollarán recuperatorios y mesas extraordinarias, "donde el alumno podrá definir si finalmente promueve o no el año".
Equiparación salarial: NAGPEL presenta anteproyecto de ley y pide respaldo a Delgado
La Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo presenta anteproyecto de ley, elaborado por la Comisión Directiva, en virtud de la ley 1609 – A (antes Ley 6064/2007.Solicita acompañamiento a la presidenta de la Cámara de Diputados Carmen Delgado Britto.
El Torneo internacional de la Pesca del Pacú arrocero individual y de costa llega a La Leonesa
La Leonesa será sede del Torneo internacional de la Pesca del Pacú arrocero individual y de costa, el sábado 8. Habrá un cupo de 700 participantes, con un festival durante la noche con la presencia de Ezequiel Ayala; Los Vecinos y Lluvia y su Banda.
Dos nuevos operativos de donación de órganos se realizan en el hospital Perrando
Dos nuevos operativos de donación de órganos y tejidos se llevan adelante en el hospital Julio C Perrando, en Resistencia. Gracias a esto, dos pacientes de la provincia reciben un trasplante renal, en tanto otros dos, residentes en Buenos Aires y Santa Fe, recuperan la visión a través de trasplantes de córneas y otras dos están en proceso.
