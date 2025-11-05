Dos nuevos operativos de donación de órganos se realizan en el hospital Perrando

Dos nuevos operativos de donación de órganos y tejidos se llevan adelante en el hospital Julio C Perrando, en Resistencia. Gracias a esto, dos pacientes de la provincia reciben un trasplante renal, en tanto otros dos, residentes en Buenos Aires y Santa Fe, recuperan la visión a través de trasplantes de córneas y otras dos están en proceso.

El Ministerio de Salud del Chaco y el Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante (CUCAI) concretan nuevos operativos de donación de órganos y tejidos que permitirán mejorar la calidad de vida de seis personas, a partir de la decisión solidaria de dos donantes chaqueños y sus familias.

 

 

Las intervenciones se realizan en el hospital Julio C. Perrando, en Resistencia. Como resultado, dos pacientes de la provincia reciben un trasplante renal, mientras que otros dos, residentes en Buenos Aires y Santa Fe, recuperan la visión mediante trasplantes de córneas. Además, se encuentran en procesamiento otras dos córneas próximas a ser asignadas. Los operativos son coordinados por el CUCAI Chaco y la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), con el acompañamiento de los equipos médicos del establecimiento. “El esfuerzo conjunto entre los hospitales, el compromiso de los equipos de salud y la solidaridad de las familias donantes hacen posible estos logros. Cada donación representa una nueva oportunidad de vida y reafirma nuestro compromiso con una cultura donante en toda la provincia”, señala el director del CUCAI Chaco, doctor  Walter Bonfanti. En lo que va del año, la provincia alcanza 17 operativos de donación y 62 trasplantes, consolidando el trabajo del sistema sanitario provincial.

