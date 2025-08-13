Pintan señalizaciones en calle Irigoyen, en Resistencia

En la calle Irigoyen del 1600 a 2000, en Resistencia, la comuna pinta señalizaciones horizontales y verticales. Estas tareas incluyen pintura en cruces peatonales y cordones de ochavas.

La Municipalidad de Resistencia pinta la señalización vertical y horizontal, en calle Irigoyen del 1600 al 2000, con equipamiento propio. 

 

Alejandro Fernández, de la Dirección de Señalización y Vialidad de Resistencia, indica que para estas tareas se interrumpe el tránsito por alrededor de 20 minutos, debido a que la pintura demora solo 10 minutos en secarse y ya queda el espacio habilitado para el tránsito vehicular. 

 

El operativo incluye la pintura de cruces peatonales y cordones en ochavas. Estas mismas tareas se extenderán por el micro y macrocentro, durante las próximas semanas.

