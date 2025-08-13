Pintan señalizaciones en calle Irigoyen, en Resistencia

Te puede interesar

Retoman reparaciones en plaza del barrio Provincias Unidas Chaco On Line Actualidad - Ciudad Retoman las reparaciones en la plaza General San Martín del barrio Provincias Unidas de Resistencia. Se realizará el hormigonado de senderos y veredas; iluminación, parquizado y colocación de juegos infantiles.

Black Friday 13: La Cámara de Comercio de Resistencia destaca como motor de la economía Chaco On Line Actualidad - Ciudad La Cámara de Comercio de Resistencia destaca la importancia del Black Friday para motorizar la economía local. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Nuevo Banco del Chaco y Banco Nación, quienes dan financiamiento en cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Nuevos cortes de tránsito para esta semana Chaco On Line Actualidad - Ciudad Esta semana habrá tránsito restringido en la calle Don Bosco del 600 al 800, debido al Plan de Bacheo, dispuesto por la comuna de la capital chaqueña. Mientras que el miércoles 6 habrá interrupciones en Saavedra 500 al 700 y en Saavedra del 700 al 800 y Córdoba del 700 al 800.

Cortes de tránsito en calles y avenidas de Resistencia para esta semana Chaco On Line Actualidad - Ciudad Esta semana habrá restricción vehicular en la calle Don Bosco 500 al 700 en Resistencia por tareas de bacheo. También habrá cortes de tránsito en la avenida Belgrano y Mendoza.

Los colectivos circulan este miércoles en el Gran Resistencia Chaco On Line Actualidad - Ciudad Los colectivos seguirán circulando por las calles y avenidas del Gran Resistencia. De esta manera, lo han definido lo choferes en asamblea, mientras quedan a la espera del pago del 50 % del medio aguinaldo.