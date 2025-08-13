Pintan señalizaciones en calle Irigoyen, en Resistencia

Retoman las reparaciones en la plaza General San Martín del barrio Provincias Unidas de Resistencia. Se realizará el hormigonado de senderos y veredas; iluminación, parquizado y colocación de juegos infantiles.
La Municipalidad de Resistencia pinta la señalización vertical y horizontal, en calle Irigoyen del 1600 al 2000, con equipamiento propio.
Alejandro Fernández, de la Dirección de Señalización y Vialidad de Resistencia, indica que para estas tareas se interrumpe el tránsito por alrededor de 20 minutos, debido a que la pintura demora solo 10 minutos en secarse y ya queda el espacio habilitado para el tránsito vehicular.
El operativo incluye la pintura de cruces peatonales y cordones en ochavas. Estas mismas tareas se extenderán por el micro y macrocentro, durante las próximas semanas.
La Cámara de Comercio de Resistencia destaca la importancia del Black Friday para motorizar la economía local. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Nuevo Banco del Chaco y Banco Nación, quienes dan financiamiento en cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Esta semana habrá tránsito restringido en la calle Don Bosco del 600 al 800, debido al Plan de Bacheo, dispuesto por la comuna de la capital chaqueña. Mientras que el miércoles 6 habrá interrupciones en Saavedra 500 al 700 y en Saavedra del 700 al 800 y Córdoba del 700 al 800.
Los colectivos seguirán circulando por las calles y avenidas del Gran Resistencia. De esta manera, lo han definido lo choferes en asamblea, mientras quedan a la espera del pago del 50 % del medio aguinaldo.
La Cámara de Comercio de Resistencia organiza para el 1 y 2 de agosto, el Black Friday 13. Pymes de indumentaria, accesorios y calzados coparán las vidrieras con descuentos de liquidación sumados a empresas de tecnología, construcción, librerías, papelerías, jugueterías y ferreterías.